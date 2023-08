AMLO acusó al periodista Ciro Gómez Leyva de actuar de manera corrupta; él le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al periodista Ciro Gómez Leyva de tener una encuestadora que usó en la elección de 2006 para "inflar" a Felipe Calderón y que seis años después volvió usar en las elecciones de 2012 para beneficiar a Enrique Peña Nieto y ponerlo "por las nubes".

El mandatario federal señaló que esto es un acto deliberado de corrupción y que "Ciro actúa de manera corrupta". En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este dato lo encontró al estar investigando para escribir su último libro.

"Estaba yo revisando porque (su libro) es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México y me encontré de que Ciro Gómez Leyva desde la campaña del 2006 tenía una encuestadora que era la misma que usó después cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba y por eso es bueno el análisis la investigación me acordaba de que cuando la campaña del 2012 en el Milenio sacaba una encuesta diario, creo que por 100 días en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes".

Señaló que esto se hace para que la gente diga "ya para que voy a votar, ya está decidido". "Esto es propaganda desde luego sucia. Siempre, siempre, siempre, bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto como lo ha declarado el que era director de Pemex (Emilio Lozoya), de que usaban muchísimo dinero de Pemex, para la campaña, desde luego que rebasaron los topes de campaña, pero entonces como ahora las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas".

Acusó que "muy propio, el señor Ciro después de la elección, porque creo que fueron la diferencia fue oficial de 6% o 7% y ya trae 18% el último día, y así ofrece disculpas y dice `ya no vuelvo a hacerlo´. "¿Quién era la empresa que yo pensaba que era la de Liebano Saenz, no, que era GEA-ISA, que su dueño o uno de los dueños había estado del director del Cisen con Calderón, Guillermo Valdés, pero ohh sorpresa, ahora que estoy investigando resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006.

"Lo acabo de descubrir en mis papeles, hizo lo mismo, o sea infló a Calderón. Entonces pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación, no. Es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta", dijo.

Ciro Gómez Leyva le responde a López Obrador

"¿Qué pruebas tiene?", se cuestiona @CiroGomezL luego de ser señalado como corrupto por AMLO al decir que en las encuestas de elecciones presidenciales del 2006 el periodista actuó de manera corrupta: "Si actué de manera corrupta, ¿por qué me dedicó libros en 2017?". #PorLaMañana pic.twitter.com/qsFCebyH6n — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 10, 2023

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara nuevamente al periodista Ciro Gómez Leyva de corrupción por "conspirar a favor" de la victoria de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006 y de Enrique Peña Nieto en 2012 a través de la presentación de encuestas que auguraban sus triunfos, el comunicador pidió al Presidente probar dichas afirmaciones y detener la violencia en su contra.

"El Presidente, desde la presidencia de la República, desde su inmenso poder, acaba de decir algo muy grave y es un ataque directo sobre mí… Acaba de decir que yo actúe de manera corrupta y no lo dice un líder de un movimiento social, lo dice el presidente de la República y hoy ya con palabras abiertas de que yo actúe de manera corrupta. "¿Qué prueba tiene el Presidente? Ninguna son sus suposiciones, son sus leyendas, son sus cuentos, son sus mitos y son sus mentiras, pero me está acusando en este momento de actuar de manera corrupta por aquella encuesta del 2006. (…) Presidente, no tiene usted un solo elemento para probarlo, pero está la agresión y sigue la agresión en mi contra", dijo el periodista en su programa de radio Por la mañana.

Ciro Gómez Leyva narró que en 2017, once años después de las acusaciones señaladas, el Ejecutivo federal le dedicó un libro en donde le llamaba "querido amigo" y "gran periodista de toda la vida", hecho por el que el conductor cuestiona la actual actitud agresiva del Presidente hacia él.

"Si actúe de manera corrupta en 2006 ¿porqué me dedico libros en 2017 diciendo que era un periodista de toda la vida y un querido amigo? El Presidente es un mentiroso, al menos en este tema es un bulleador y se sirve otra vez de los instrumentos del estado para mentir y para agredir", reveló.

Como lo hizo hace un mes cuando López Obrador lo acusó de manipular porcentajes en la preferencia de los entonces aspirantes presidenciales, Ciro Gómez Leyva explicó de nueva cuenta que después de presentar la encuesta se disculpó porque la diferencia que marcó el resultado final fue mucho mayor a la que había presentado, no porque fuera fraudulenta.

"(AMLO) Vuelve a hablar de la encuesta del 2012 pero vuelve a mencionar la del 2006 porque dice que hubo una especie de conspiración con la empresa GEA-ISA (…) y como el Presidente no puede perder, ni perderá nunca, todo fue producto de una maquinación, de una conspiración para inflar a Calderón y lo inflaron a tal punto de sacar una encuesta que solo le daba un punto de ventaja, luego viene una votación y esa votación concluyó con que había ganado con el 0.56 por ciento de los votos, qué tamaño de mentira, de barbaridad, acaba de decir el Presidente y no voy a poner otros adjetivos", indicó Gómez Leyva.

El comunicador volvió a explicar que él únicamente cumplía con su trabajo de presentar los resultados y obedecer instrucciones editoriales, actos que no lo envuelve en actos deliberados de corrupción. Además señaló que con estas acusaciones, López Obrador toma el camino fácil para lavarse las manos sobre la crisis de violencia que vive el país.

"El Presidente con su facilísimo, con su ramplonería, con su pobreza de argumentos, dice: 'eso fue un acto de corrupción deliberada'. Entonces pruébelo". "No tiene usted un solo elemento para probarlo, pero está la agresión y sigue la agresión y luego va a la ecuación fácil, producto de que Calderón ganó esa elección se desató la guerra al narco y la enorme cantidad de muertos y un muerto es suficiente para condenar cualquier estrategia, pero el número de muertos en esa guerra fue mucho menor al número de muertos con el que usted se va a ir de este gobierno… Este es el gobierno que se marchará con el mayor número de muertos en este país el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador", puntualizó.

Finalmente, Ciro Gómez Leyva confrontó al Presidente de México al preguntarle si con sus dichos y ataques constantes está intentando provocar un segundo incidente en su contra o la inhabilitación de su labor periodística.

"Le repito Presidente, usted acaba de insultar, usted acaba de mentir, usted está diciendo que yo cometí un acto de corrupción y ¿qué sigue, Presidente? Lo dijo hace un mes, lo repite hoy. ¿Qué sigue, Presidente? ¿Cuál es el segundo punto de su escalada? ¿Está buscando un segundo atentado? ¿Qué busca con esto? ¿Inhabilitarme para que no dé a conocer los datos de otras empresas? En fin".