López Obrador cuestiona la versión de que el Cártel de Sinaloa mató a Villavicencio

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que "no hay elementos" que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien murió el miércoles en un ataque en Quito.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Villavicencio, un periodista investigativo de 59 años que era candidato para las elecciones del 20 de agosto, recibió varios disparos el miércoles cuando salía de una escuela de la capital, donde había encabezado un acto días después de denunciar amenazas de un líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

El presidente López Obrador envió sus condolencias a los ciudadanos de Ecuador por la muerte del candidato Villavicencio. El mandatario afirmó que son momentos difíciles y son hechos reprobables. Asimismo, recordó ese hecho y lo comparó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia de México el 23 de marzo de 1994.

Esta fue la propuesta de Villevicencio en contra de los cárteles de la droga

Fernando Villavicencio denunció públicamente hace unas semanas que fue amenazado de muerte, además señaló que si llegaba al poder no pactaría con las mafias.





El candidato de Ecuador a la presidencia ya había denunciado amenazas en su contra

9 días antes de ser asesinado, Fernando Villavicencio, candidato presidencial en #Ecuador, denunció que recibió una amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, a quien le dicen "Fito".