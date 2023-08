Viva Aerobus niega a joven viajar con perro de apoyo emocional; pasajeros la defienden

CIUDAD DE MÉXICO.- Un vuelo de Viva Aerobus se retrasó debido a que la aerolínea intentó bajar a una pasajera junto con su perro de apoyo emocional por no colocarle un bozal, según relató en redes sociales uno de los testigos.

La tripulación de Viva Aerobus le pidió a una chica bajar del avión porque su perrito, de apoyo emocional no traía bozal, lo que desató molestia por parte de decenas de pasajeros que iban en el mismo vuelo, quienes comenzaron a reclamarles su poca empatía.

El momento fue registrado en un vídeo que se compartió en redes sociales, donde se muestra a la chica llorando mientras camina por el pasillo del avión con su perrito y cargando su equipaje.

A continuación se escucha al hombre que realizó la grabación narrar lo que sucedió: “Están bajando a esta chava del vuelo después de muchas horas''.

''Todos los pasajeros no queremos que bajen (...) el perrito no se ve que sea malo. Queremos al perro en el vuelo”, explicó.

Cuando la dueña del perrito es enfocada continúa en crisis sin poder hablar y totalmente paralizada. Mientras los demás pasajeros desde sus asientos intentan tranquilizarla y acarician al perrito que se muestra en calma.

“Perro, perro, perro.”, se escucha corear por parte de los pasajeros para que pudiera volar.

Minutos más tarde aparece una sobrecargo y le indica a la joven que es momento de que descienda de la aeronave. Los pasajeros comienzan a gritar que no y en nuevamente la pasajera afectada entra en una crisis de nervios.

Viajeros apoyan a usuaria de @VivaAerobus para evitar que la bajen del avión con su perrito de apoyo emocional por que no traía bozal. #VivanLosPerrosuD83DuDC36uD83DuDC36#Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/KXr0s7aqmw — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 10, 2023

De acuerdo al videoclip, dos señoras ayudaron a la usuaria a colocarle el bozal al perro, pues solamente se le había caído y no podía ponérselo ella sola.

Posterior a ello y con el fin de que la joven se tranquilizara dos mujeres le ayudaron a ponerle el bozal al can, pero aparentemente no fue fácil, pues según refirió Carlos, se puso nervioso y ya no se dejó.

Cabe aclarar que en el video no se confirma si la joven tuvo permitido permanecer en el vuelo después de esta escena o sucedió lo contrario.

Cientos de internautas respaldaron a la muchacha, “Al mostrar su cartilla de que el perro trabaja y es de apoyo emocional no me piden bozal en los vuelos”, “¿Saben la crisis que le pueden causar”?, “Viva Aerobus cero empatía”, “Por algo tiene al perro de apoyo, espero todo se haya resuelto bien”, fueron algunos de los comentarios donde los usuarios destacaron que un animal de apoyo emocional no debe utilizar bozal.

Perro de apoyo emocional en Viva Aerobus

En el sitio web de Viva Aerobus ninguna de sus políticas menciona que el perro o gato de apoyo emocional tenga que llevar bozal para volar.

El único requisito que pide VivaAerobus para perros de apoyo emocional es presentar una receta médica emitida por una institución o médico especializado y que en todo momento lleve correa, arnés y placa de identificación.