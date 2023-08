Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, buscará la jefatura de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, reveló este viernes 11 de agosto que busca la candidatura para encabezar la Ciudad de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Mariana Moguel adelantó que mañana, en compañía de su mamá Rosario Robles, tendrá un evento en la Ciudad de México para abordar las problemáticas de la capital del país y escuchar a la gente.

“Mañana haré un llamamiento a la Ciudad muy importante, en muchos sentidos, pero al final levantaré la mano, y por supuesto el corazón, para ser una de las mujeres que contiendan a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, apuntó.

La hija de Rosario Robles admitió que no será fácil alcanzar la candidatura del Frente Amplio, ya que “muchos argumentan que he estado alejada de la política, no lo he estado, he estado sin fuero, sola, acompañada de mi familia”.

Además, Mariana Moguel aseguró que ha sido criticada por no tener un puesto, una alcaldía, ni los recursos que otras u otros sí, “pero tengo el corazón muy grande, el amor por mi Ciudad”.

Además de Mariana Moguel, otros nombres han resonado en busca del Gobierno de la Ciudad de México, como el panista Santiago Taboada, o Salomón Chertorivski por Movimiento Ciudadano, aunque hasta ahora los procesos internos para definir esa candidatura no han arrancado.

¿Quién es Mariana Moguel, hija de Rosario Robles?

Mariana Moguel es exdiputada del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidenta del Comité de este partido en la ciudad y en 2014 se incorporó en la Coordinadora de Atención a los Comités Ciudadanos y Condominales.

También fue subdirectora de Vinculación en la Delegación Miguel Hidalgo de 2009 a 2012 y coordinadora de Proyectos del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación federal y en 2018 fue candidata por el PRI a la alcaldía de Milpa Alta.

Apenas el 19 de junio pasado, Mariana Moguel acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una denuncia ante las amenazas anónimas que ha recibido contra ella y su madre