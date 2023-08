Atribuyen cuatro casos en Tijuana a sujeto de Estados Unidos

SAN DIEGO (AP).— Las autoridades mexicanas investigan la muerte de una cuarta mujer en un hotel de Tijuana frecuentado por un hombre de California, el cual está sujeto a un proceso de extradición para que enfrente cargos relacionados con los homicidios de al menos tres mujeres en esa ciudad.

Ricardo Iván Carpio Sánchez, exfiscal general de Baja California, dijo que el caso comparte similitudes con los otros tres asesinatos, y las autoridades investigan si existe algún vínculo con Bryant Rivera.

El hombre, residente de Downey, un suburbio de Los Ángeles, fue arrestado el 6 de julio por un cargo de feminicidio en el caso del estrangulamiento de Ángela Carolina Acosta Flores, cuyo cadáver fue encontrado en un hotel de Tijuana el 25 de enero de 2022.

Las autoridades mexicanas han dicho que, una vez que Rivera sea extraditado, planean presentar evidencia para que también le sean imputados cargos por las muertes de otras dos mujeres en Tijuana, incluida nueva evidencia hallada cuando fue arrestado en California.

The Associated Press envió un correo electrónico y dejó un mensaje de voz al abogado de Rivera, el defensor público federal adjunto J. Alejandro Barrientos, a quien no fue posible contactar para que declarara sobre el asunto.

Carpio Sánchez, quien recién anunció su renuncia al cargo, dijo a la prensa esta semana que la fiscalía evaluaba la evidencia de un posible caso más. No proporcionó más detalles.