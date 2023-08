La tragedia ronda al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus derechohabientes, pues se dio a conocer la falla de otro elevador que se suma a una larga lista en diferentes estados y vuelve peligroso el traslado de pacientes graves por las escaleras, según se observa en un nuevo vídeo que circuló este domingo.

Los hechos ocurrieron en la clínica Hospital General de Zona No. 1-A 'Los venados' en Ciudad de México, en un episodio que recuerda la trágica historia de la niña yucateca que murió en un elevador de IMSS, por falta de mantenimiento, en un hospital de Quintana Roo, en el que inicialmente culparon al camillero de las deficiencias del Instituto.

Tragedia acecha al IMSS: falla otro elevador, peligroso traslado de pacientes

Un vídeo publicado en Twitter/X fue tomado el pasado miércoles 9 de agosto, de acuerdo con el reportero de Publímetro, y en él se observa que el paciente al que transportan en una camilla corre un doble peligro: el riesgo que implica su estado de salud por el que llegó al nosocomio y la posibilidad de caerse de gran altura.

En la publicación se señala que las imágenes fueron grabadas el pasado 1 de agosto Hospital General de Zona No. 1-A 'Los venados', donde dos de los tres elevadores no funcionan y el tercero no se da abasto, por lo que personas de la tercera edad, discapacitadas y con algún padecimiento, tienen que soportar el dolor y la incomodidad de transitar por las escaleras, con el riesgo de vivir una tragedia que eso implica.

Discapacitados y personas de la tercera edad en riesgo por fallas de elevadores del IMSS

Si alguien utiliza una silla de ruedas o muletas, puede incluso llegar a perder su cita, pues el tiempo de traslado por las escaleras obstaculiza la fluidez no sólo de pacientes, sino también de los empleados para efectuar trámites internos de cuestiones básicas como llevar y traer expedientes de un área a otra.

¡No es Dinamarca, es el IMSS!



Las fallas en los elevadores del @Tu_IMSS son cada vez más preocupantes.



Así transportan a los pacientes en el Hospital General de Zona No. 1-A Los venados, CDMX, con el riesgo de tirarlos hasta el primer piso... porque no funciona el elevador. pic.twitter.com/921bYG8voT — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) August 13, 2023

Director de IMSS Zoé Robledo ¿en campaña?

Por su parte, director de IMSS Zoé Robledo presumió en marzo de este años que justo este Hospital General de Zona No. 1-A Los venados del IMSS en Ciudad de México está entre los mejores del mundo. ¿Cómo estará el peor?, se preguntan los internautas.

Asimismo, en redes sociales apuntaron que mientras la tragedia acecha al IMSS y los derechohabientes, Zoé Robledo sólo está preocupado por hacer propaganda y promocionar su imagen, ya que aspira a ser gobernador de Chiapas, el sureño estado donde recientemente se destapó un escándalo de corrupción que vincula a una red de corrupción a la esposa del gobernador de Morena, Rutilio Escandón Cadenas, numero dos del SAT y hermana de Adán Augusto, además de beneficiarse con empresas 'fantasma' y un desvío de recursos por casi 500 millones de pesos.