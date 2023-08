Emérito defiende los Libros de Texto Gratuitos de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, rechazó que las matemáticas hayan desaparecido de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, como aseguran sectores de oposición, sino que, afirmó, están presentadas en torno a la vida de los alumnos.

“Dicen 'es que no hay matemáticas' (...) no es que no existan las matemáticas, es que las matemáticas están presentadas en torno a la vida del niño y esto es lo importante atender”.

“No es que las disciplinas no estén, lo que pasa es que le dimos vuelta al plan de estudios. En vez de que la disciplina sea lo que aparece, lo que aparece es el problema de la vida y desde el problema de la vida cotidiana se trata de ver cómo la disciplina se vincula”, explicó ayer en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa vespertina para defender el contenido de los libros de textos gratuitos, el especialista detalló que se busca que se propongan actividades de aprendizaje que involucre a los padres de familia con los alumnos a buscar información, expresarla por medio de infografías diferentes, comentar, discutir, explicar hacer propuestas y trabajar individual y en equipo.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que no habrá ningún problema para que los estudiantes puedan utilizar los nuevos libros de texto gratuitos en el siguiente ciclo escolar. Sobre los estados que han condicionado la distribución de libros de texto, la titular de la SEP pidió esperar porque se siguen todos los procesos.

“A la brevedad estarán ya los acuerdos secretariales que resolverán algunas de las dudas y los programas sintéticos. No habrá ningún problema para que los libros puedan ser utilizados”.