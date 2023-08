Sandra Cuevas se destapa como aspirante a jefa de Gobierno de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que buscará una candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.

La capitalina anunció sus intenciones de competir en las próximas elecciones de 2024 durante un mitin realizado en la explanada de la alcaldía, en el cual dio a conocer sus propuestas en caso de llegar a ser jefa de gobierno.

“¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la Ciudad de México las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

La noche del lunes, 14 de agosto, Sandra Cuevas anunció sus intenciones de postularse para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pese a que en febrero pasado dijo que la política es un “asco” y se retiraría de la función pública.

La alcaldesa mencionó entre sus propuestas realizar todos los días un Operativo Diamante en una alcaldía distinta, pese a la polémica alrededor del programa, principalmente de parte de la oposición al acusarlos de “abuso de poder, criminalización e incluso la corrupción”.

¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! Anuncié mi decisión para competir por la jefatura en el 2024. ¡Construyamos juntos la Nueva Capital! #SandraCuevas #LaSeguridadLoEsTodo pic.twitter.com/Y2p8oHTYnj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

Sandra Cuevas también dijo que no haría mítines ya que los únicos masivos serían los conciertos, además aseguró que los policías no deben tener sueldos menores a 30 mil pesos mensuales y contar con un seguro de vida para atenderse en el hospital que prefieran.

¿Sandra Cuevas irá como independiente en las elecciones 2024?

“Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, […] no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente”, dijo Sandra Cuevas durante el mitin de ayer lunes.

“Ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno”, agregó la alcaldesa, dando a entender que iría como independiente a las elecciones de 2024.

Sin embargo en entrevista con Milenio este martes, apenas unas horas después de su anuncio, Sandra Cuevas dijo que no irá por la vía independiente sino a través de un partido político, aunque aún no sabría cual.

“No iría de independiente, tiene que ser a través de un partido político, pero no con las reglas del partido político”, dijo al denunciar que los partidos perderían cuotas mensuales o que cumplas con lo que ellos solicitan para dar una candidatura.

“Vamos a ver quién me apoya, porque yo veo que cada partido político al día de hoy ha visto que tiene a sus preferidos y es respetable”, aseguró y agregó que tal situación es “entendible” porque sus compañeros tienen más de 20 años en la política y ella solo lleva dos años.

“Entonces vamos a ver quién abre la puerta”, aseguró en entrevista con Carlos Zúñiga Pérez.

?? “Sin confianza no se puede trabajar”: Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc de la #CdMx, asegura que PRD es chiquito y PAN es el de los votos



La información con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/Kd1tcYWuLJ — Milenio (@Milenio) August 15, 2023

“Lo más importante es que se pusieran de acuerdo los 3 partidos políticos, que dejarán de ver por interés propios y que también fueran objetivos, que es lo que trae cada quien y por qué exiges”, afirmó.

Sobre los partidos de la oposición dijo que el “PRD es el partido más chiquito, está por desaparecer”, mientras que en el PRI “algunas personas están trabajando con Morena pero también quieren trabajar con la alianza, no hay confianza, entonces no puedes participar”.

“El partido más grande sería el PAN, el que trae más votos, más confianza o por lo menos es el partido que la gente ve como real oposición”, aseguró.

Sandra Cuevas señaló que la oposición debe elegir a un partido que no tenga un “tema jurídico” que afecte a todos, que no sea “caballo de Troya […] que no esté jugando en Morena”, que sea parte de la alianza y que no responda a Morena.