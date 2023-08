Descarta posibilidad de quemar libros

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La encargada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, rechazó que haya propuestas para quemar los libros de texto gratuitos, de los que se han distribuido hasta el momento 90 millones de ejemplares.

“Sería muy, muy lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemar libros. Simple y sencillamente no me cabe en la cabeza. No es una forma de crear, construir, es una forma que no comparto”, dijo la funcionaria en la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional.

“Dentro del proceso educativo se busca que la gente aprenda a tomar decisiones y que se haga cargo de sus propias decisiones, desde el autocuidado, hasta la decisión de lo que se quiere hacer en el salón, con los amigos, en la escuela y en la comunidad”, manifestó.

También aseguró que los alumnos que ya cursaron la mitad de la primaria bajo el antiguo modelo educativo no tendrán ningún problema para adaptarse a la Nueva Escuela Mexicana.

Ayer fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los programas sintéticos con los que se elaboraron los nuevos libros de texto gratuito que serán entregados a más de 25 millones de estudiantes de educación básica.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Educación Pública enfatizó que los libros de texto gratuitos para estudiantes de educación básica se elaboraron con base en programas sintéticos y analíticos trabajados, que debido a un proceso jurídico y a la pandemia de Covid-19 estuvieron detenidos.

Con la publicación de los planes sintéticos, quedaron abrogados los acuerdos 592, por el que estaban vigentes desde octubre de 2017 los planes y programas de estudio para educación básica, así como los programas vigentes de 2011.

Por iniciativa de la oposición, hoy y mañana se realizará el “Foro: Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro”, en la Cámara de Diputados, para abordar el nuevo modelo educativo en México.

Participarán especialistas en diversas materias, para conocer sus opiniones sobre los libros de texto gratuitos. Serán ocho ponencias que plantearán la enseñanza de las matemáticas, el impacto del cambio en el diseño y conceptualización de libros de texto en la educación básica; la inclusión desde la mirada de los nuevos libros de texto: retos y perspectiva; entre otros temas.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) señaló que los foros serán realizados por su grupo parlamentario, y los del PAN y PRD. Refirió que el propósito es impulsar un espacio de diálogo y discutir la urgencia de la revisión de dichos contenidos. La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia aclaró que de igual manera están invitados los integrantes de las comisiones de Educación y de la Niñez, y cualquiera que esté interesado en profundizar en el debate.