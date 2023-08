Aliados de Ebrard denunciarán ante el INE y Fepade

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los diputados federales de Morena Emmanuel Reyes, Selene Ávila, Salma Luevano e Inés Parra, entre otros, informaron públicamente que alistan una serie de denuncias “contra quien resulte responsable” por el uso de programas electorales y acarreo a favor de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios de comunicación, detallaron que son 82 diputados federales de Morena, 27 del Partido Verde y 8 del Partido del Trabajo, todos aliados de Marcelo Ebrard, quienes acudirán ante la comisión de quejas del INE y ante la Fepade, además de enviar carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, y solicitar la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Los comentarios de Marcelo Ebrard no son comentarios al aire, todo está documentado y va a ser entregado en su momento al partido, muchas de estas pruebas ya las tiene la dirigencia nacional de Morena. Se están manipulando los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, hemos pedido a Ariadna Montiel que dé una explicación en relación al uso de programas sociales para beneficiar a Claudia y hasta el momento no ha respondido. Vamos a exigir su comparecencia ante esta Cámara y también vamos a presentar las denuncias correspondientes, tenemos las pruebas y denunciaremos contra quienes resulten responsables”, indicó Emmanuel Reyes Carmona.

“La exigencia es contundente, basta de desviaciones de recursos de manera descarada cínicas y abierta, tenemos documentado que en donde se entregan las tarjetas del bienestar se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum y se les piden datos a las personas de manera adicional, eso es uso electoral de los programas sociales y es un delito, nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales, y en este país, sin importar de qué color de partido se trate, hay que vivir en un Estado de derecho, basta ya de estos acarreos cínicos y masivos, de esta cargada que hasta el más ciego se da cuenta”, agregó Selene.

Explicaron que entre otras cosas, tienen fotos y vídeos de servidores de la nación que están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, pero que han sido sorprendidos repartiendo publicidad de Claudia Sheinbaum.

Reyes Carmona también apoyó al diputado del Partido Verde Javier López Casarín, quien denunció amenazas a legisladores por parte de gobernadores de Morena, para presionarlo a que apoyen a la exjefa de Gobierno.

“Tendríamos que revisar a qué legislador han amenazado, pero la realidad es que sí hay intromisión de algunos gobernadores a favor de Claudia, no de todos, pero sí algunos, aunque preferiría no dar nombres, en mi caso particular y de quienes estamos aquí, no nos han amenazado, somos diputados libres”, aseveró.

Los diputados morenistas exigieron castigo a los responsables de los presuntos delitos electorales, sin importar que sean de Morena. “El estado de derecho se debe de aplicar para quien lo quebrante, no importa el partido que sea, ya basta”, agregó la diputada Salma Luevano.

“No estamos rompiendo con Morena, lo que estamos rompiendo es la manera de hacer las cosas de manera ilegal y soterrada, por eso mandaremos la carta al Presidente, para que conozca de estos hechos, los prohíba, y llame a la unidad”.