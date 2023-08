¿Escuelas ''patito''?: Cómo saber si un plantel está incorporado a la SEP

MÉRIDA.- Miles de estudiantes de universidades ya empezaron sus clases y el ciclo escolar 2023-2024 de educación básica está ya a la vuelta de la esquina, padres, madres de familia y tutores se preparan para la compra de uniformes, así como de completar la lista de útiles escolares; sin embargo, también fijarse bien que la escuela en la que inscribieron a sus hijos esté incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La SEP, como se sabe, es la dependencia gubernamental que se encarga de acreditar y emitir documentos en el área educativa que avalen ante la ley que una persona posee un determinado grado escolar o profesional.

Por lo que si una escuela que no cuenta con el registro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP, no podrá emitir ningún documento oficial ya sean certificados, títulos o cédulas; es decir, que no se podrán validar tus estudios.

Cabe destacar que la SEP lleva un registro de las escuelas públicas y privadas del país que forman parte del Sistema Nacional Educativo, para que la puedas consultar.

¿Qué es el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)?

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es, de acuerdo con lo publicado en su portal, “el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional”.

Es importante tener en cuenta que el RVOE se otorga de manera individual a cada plan de estudios de educación superior y es posible que alguna institución cuente con él, pero sólo para algunos planes y no para todas sus extensiones

¿Qué pasa si estudio en una escuela que no tiene validez ante la SEP?

Si el plantel no está registrado no pude emitir documentos oficiales, esto es más grave en el caso de estudios relacionados con profesiones que requieren forzosamente cédula profesional para su ejercicio como Derecho, Contaduría, Médico Cirujano, Enfermería, ingenierías, entre otras.

Si fuiste engañado por la institución puedes acudir a cualquiera de las diferentes centros de la SEP para tomar medidas legales, con el objetivo de reducir o evitar daños en tu trayectoria académica.

¿Cómo se puede saber si una escuela está incorporada a la SEP?

Para saber si la escuela en la que inscribiste a tu hijo o hija cuenta con el respaldo de la SEP, deberás consultar que la publicidad y documentación que emita la institución cuente con el número de Acuerdo del RVOE, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó.

Otra forma de confirmar esta información es a través de la página de internet del Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (SIRVOES).

Para consultarlo solo debes ingresar al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (SIRVOES), que incluye los RVOES otorgados por las autoridades educativas federal y estatales.

También puedes ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa para consultar tu plantel educativo.

En el portal tendrás que ingresar nombre o clave de la escuela, entidad, municipio, localidad, nivel educativo e indicar si es de origen público o privado.

En caso de desconocer dicha información, la escuela a la que desean investigar está obligada a proporcionar cada uno de los datos que solicita el portal.