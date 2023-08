Presuntas presiones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Por lo menos la mitad de los diputados federales que han mostrado simpatía por la aspiración presidencial del excanciller Marcelo Ebrard, han sido amenazados por los gobernadores de sus entidades con no dejarlos reelegirse o no tener acceso a los programas sociales si no apoyan a Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), denunció el diputado Javier López Casarín (PVEM).

“De todos los que han mostrado simpatía, han recibido un tipo de amenazas, no te digo que todos, pero si una gran mayoría. Puedo decir que por lo menos la mitad ha recibido ese maltrato. Del partido, del PT, de Morena, y los locales, no solamente los estatales, sino los locales, donde han sufrido otro tipo de presión”, comentó.

El legislador que encabeza la Plataforma Verde, que impulsa la candidatura presidencial de Ebrard, afirmó que la ex jefa de gobierno está cometiendo delitos electorales, que ya no sólo implican una operación del Estado.

“Hemos venido documentando a lo largo de meses, testimoniales, hemos venido documentando de mismos compañeros que han sido sujetos de amenazas por parte de sus gobernadores o de los estatales, de los diferentes partidos, donde se les amenaza, en cuanto a si quieren buscar una reelección, tienen que ir a favor de Claudia, que si quieren que sus distritos tengan parte de apoyos, programas, tienen que apoyar a Claudia”, expuso.

Anunció que se presentarán las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días, “le guste o no le guste a Morena. Estamos ante un tema delicado porque las repercusiones son legales. Si me voy un paso para atrás, recordarás que ya costó a un par de candidatos, sus candidaturas, es decir, en caso concreto, de Guerrero y de Michoacán”.

También confirmó la denuncia del excanciller, quien señaló ayer que se utilizan brigadas de la Secretaría del Bienestar para promocionar a Claudia Sheinbaum, y añadió que tienen pruebas.

“Hemos venido documentando en casas, las cuales se presentan brigadistas, sea de la Secretaría del Bienestar o de alguna otra estatal, donde se presentan normalmente uniformados, y en eso entregan propaganda en favor de Claudia Sheinbaum, y en otros tantos, en donde se señala que es una instrucción del presidente, y que el presidente quiere que gane Claudia”, apuntó.

Finalmente cuestionó sobre quién financia la pinta del país completo, para promocionar a Claudia y para pagar alrededor de un millón de pesos cada semana en encuestas.