Creadora de Twitter Blue sufre ataque de taxistas en Cancún por usar Uber

CANCÚN.- Esther Crawford, creadora de Twitter Blue, sufrió un ataque de la ‘mafia de taxistas’ de Cancún por pedir un Uber, situación que se ha vuelto recurrente en el turístico puerto de Quintana Roo.

A través de su cuenta de Twitter, ahora ‘X’, relató extensamente la experiencia negativa en Cancún y el ataque dirigido principalmente al conductor de Uber que le prestaba el servicio el pasado 15 de agosto.

La exdirectora de Twitter, denunció un ataque de la ‘mafia de taxis’ en Cancún que ocurrió cuando tomó un Uber junto a su pareja después de una cena en un “agradable restaurante” de la zona.

“Un grupo de hombres de la mafia de taxis rodearon el auto y atacaron al conductor mientras estábamos en el asiento trasero. El conductor se mantuvo calmado incluso cuando fue golpeado a través de la ventana”, comenzó el relato de los sucesos.

“Un tipo metió la mano en el auto (creo que para tratar de sacar sus llaves) mientras los demás lo amenazaban repetidamente por recoger pasajeros en su zona de operación”.

Crawford, quien fue una de las despedidas en el recorte masivo de personal a inicios de año, contó como intentó calmar a los taxistas y convencerlos de detener el ataque por temor a lo que le harían al conductor de Uber si lo dejaban solo.

“Lo más inteligente probablemente habría sido salir del auto, pero en lugar de eso bajé la ventanilla y traté de explicar que era mi culpa por llamar al Uber y hacer que nos dejaran ir [...] no quería que el conductor se sintiera solo y no tenía idea de lo que le harían si nos escapábamos”.

