Millones con un salario precario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En México, alrededor de 35.5 millones de personas trabajan, pero carecen de ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas; por ello es indispensable que las empresas puedan garantizar un salario de por lo menos 8 mil 600 pesos mensuales, comentó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

“En las grandes y medianas empresas trabajan 12.2 millones de personas, la cuarta parte de la fuerza laboral del país, y la gran mayoría, 93%, tienen empleo formal. Sin embargo, 5.7 millones de ellas carecen de salario suficiente para que sus hogares salgan de la pobreza. Es decir, 4 de cada 10 personas con trabajo formal registradas ante el IMSS no ganan lo necesario para adquirir dos canastas alimentarias y no alimentarias”, agregó el especialista.

Gómez Hermosillo señaló que en México es posible y necesario que las empresas, sobre todo las grandes y medianas, asumiendo su responsabilidad social, contribuyan a construir un país sin pobreza y continúen avanzando hacia el objetivo de otorgar salarios dignos a sus trabajadores, lo que permitirá a sus familias superar esa condición, coincidieron líderes empresariales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, desde sus respectivas áreas de acción, acordaron trazar una ruta para impulsar la recuperación salarial en beneficio de las personas trabajadoras que se encuentran en condiciones desfavorables.

Así lo manifestaron durante la mesa de diálogo "Salario Digno y Responsabilidad Social Empresarial", en la cual participaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), USEM UNIAPAC México, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, México Digno, y la Alianza por la Prosperidad de Guanajuato, entre otros organismos.

Durante el encuentro, se comprometieron a promover acciones para que las empresas, en el ejercicio de su responsabilidad social, ofrezcan a sus colaboradores ingresos suficientes para cubrir, al menos, el equivalente al costo de dos canastas básicas, lo cual permitiría superar el umbral de pobreza de una familia promedio.

José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex, recordó las acciones emprendidas desde 2016 por el sector productivo para elevar el salario mínimo. Destacó la respuesta de las empresas para alcanzar los objetivos planteados para mejorar el ingreso de los trabajadores.

“Con este esquema estamos convencidos que lo que tenemos que difundir es que independientemente del trabajo de seguir subiendo el salario mínimo, cuidando que no genere inflación ni informalidad, es el mensaje a cada vez más empresas, y ese es el compromiso que tenemos en Coparmex e invitamos a los otros organismos empresariales a hacerlo, a que al menos paguemos ese ingreso digno”, destacó el líder empresarial.

Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, estableció que la reducción de pobreza se explica, principalmente, por la mejora en el ingreso laboral; es decir, lo que se ha logrado en los salarios, la gente que trabaja y las empresas que los pagan.

“Por eso es tan importante este compromiso, porque entonces podemos reducirla de manera sostenible; ciertamente, no son los programas gubernamentales de transferencias los que explican la reducción de la pobreza", enfatizó.

Pilar Parás García, presidenta del Consejo Directivo de Cemefi, comentó que el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), que otorga Cemefi, incluye criterios sociales que abarcan el ámbito de los derechos laborales. En ese apartado en particular, las empresas que se postulan deben evaluar su política de salarios y compensaciones y registrar su cumplimiento, así como fijar metas y objetivos para cumplir con el estándar de salario digno. "Parte de la responsabilidad social de las empresas es garantizar que su familia no viva en pobreza; la responsabilidad social debe empezar por poner a la persona en el centro, por no dejar a nadie atrás, y esto significa poner los derechos laborales al centro de la empresa como parte del modelo de negocio", indicó.