Ana Gabriela Guevara niega que atletas mexicanos sufran de la "Ley Mordaza"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, salió a aclarar el tema de la supuesta "ley mordaza" que sufren los atletas mexicanos, ya que hace unas semanas circuló la carta compromiso que firman los deportistas y en uno de los puntos señalaba que no podían expresarse mal de ningún organismo deportivo o una de las consecuencias era la posibilidad de perder la beca.

"No hay tal (privación), históricamente la institución te hace firmar esa carta compromiso", dijo Guevara a ESPN. Se trata del documento “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023” que fue publicado el pasado 2 de enero de 2023 y en el aparto de Conducta se leía: “Declaraciones a medios; abstenerme de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario”. "No voy hacer polémica alrededor del tema, la historia, por décadas, por administraciones, metamorfosis, desde que existía el fideicomiso, siempre se tenía que firmar una carta compromiso y hace 23 años era más agresiva", explicó la exvelocista.

Incluso señaló que ya hubo cambios en dicha carta que los atletas mexicanos firman y es a favor de ellos. "(Antes) no se permitían los patrocinadores, había que pedir permiso para la entrevista, ahora sólo se maneja el respeto al trabajo técnico y el área técnica", indicó Ana Gabriela Guevara.

Críticas a la Conade por la Ley Mordaza

Las declaraciones de la directora de la CONADE vienen a raíz de que días anteriores fuera criticada por varios medios la llamada ‘ley mordaza’ que prohíbe a los atletas mexicanos expresarse negativamente sobre el organismo o su directora pues se arriesgan a perder sus becas, esto tras darse a conocer el documento ‘Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023'.

