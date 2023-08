''Siento rabia y coraje'': Xóchitl Gálvez visita el tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo

CANCÚN. – La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, visitó el lunes el Tramo 5 del Tren Maya junto con espeleólogos y ambientalistas. Aprovechó la ocasión para dar sus primeras impresiones de los trabajos en la zona.

A su salida, la también senadora panista se dijo indignada por la destrucción en la región: "Siento rabia y coraje de ver cómo han devastado la selva, todo por no tener un proyecto ejecutivo listo".

Relató que visitó tres cavernas y, aunque no descendió, escuchó las explicaciones de expertos.

"Había un vestigio arqueológico ya taponeado, una cueva profunda donde había vestigios que pueden ser del año 600 al 1200, no se sabe, en una zona ceremonial muy importante. Ahí no han llegado, pero seguramente la próxima vez que venga, les habrá valido sombrilla, habrán entrado a esa cueva tan importante".

Auguró una crisis hídrica, consecuencia de esta obra, y dijo que hay denuncias contra funcionarios de la Semarnat y Profepa, por haber iniciado los trabajos sin autorización.

Además, criticó al INAH y dijo que está "pintado" y con "la cabeza agachada" ante los decretos del presidente, en lugar de proteger el patriminio de los mexicanos.

¿Xóchitl Gálvez está a favor del Tren Maya?

En su vídeo que poco más de 1:20 minutos, la aspirante presidencial aclaró que no está en contra del Tren Maya.

"El tema es que debía pasar por la carretera, no meterse a la selva y pues eso tiene que tener consecuencias para quienes autorizaron el tirar tantos árboles, sin que hubiera los permisos".

Recordó que el presidente para ello hizo un decreto, en el cual "se salta cualquier autorización, pero a ver el día que se les junte el agua salada con la dulce, porque eso es lo que va a pasar", concluyó.

Visitamos este lunes las obras del Tramo 5 Sur del #TrenMaya, en Playa del Carmen.



Nos da rabia y coraje de ver cómo han devastado la selva.



Es una tristeza lo que ha ocasionado este gobierno con la naturaleza y todo por no tener un proyecto ejecutivo listo.#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/vwHVUx0Nc1 — XóchitI2024 (@Xochitl2024) August 21, 2023

Una porquería, estudio de impacto ambiental de Tren Maya: Xóchitl

Ante más de 500 empresarios de Cancún, Xóchitl Gálvez se presentó como una mujer que sabe de negocios, que dice respetar las leyes, que cree en el desarrollo, pero sin acabar con los recursos naturales; que defiende la generación de riqueza, pero enfocada en la justicia social, que apuesta por las energías limpias, la tecnología y la innovación.

Invitada por la Coparmex Quintana Roo para participar en el foro "Diálogos por la Democracia", aprovechó su estancia aquí para negar que haya expresado que la población que vive en el sureste es "floja" o que es incapaz de trabajar más de ocho horas.

"Yo no dije que los indígenas fueran flojos. Aquí trabajan hasta 12 horas", subrayó, al asegurar que su intervención el sábado pasado, durante el tercer foro del Frente Amplio por México, en Monterrey, fue sacada de contexto y desvirtuadas por el oficialismo, a partir del ejemplo que puso sobre el fracaso de instalar maquiladoras en el sureste, sin atender a la dinámica de la región, en donde estas industrias no funcionan, no porque trabajen menos, sino porque no es la vocación de la región.

Aclaró también que no está en contra de "las micheladas", sino contra la operación de cantinas ilegales en la vía pública, que le tocó cerrar como delegada en la Ciudad de México, porque el consumo incontrolable de alcohol generaba riñas o terminaba en "cuchillazos y balazos".

"Yo planteaba que cada orden de gobierno tiene que hacer su chamba, tiene que hacer lo que le toca", amplió, al indicar que, en materia de seguridad se debe replantear la estrategia de la Guardia Nacional, echar mano de expertos y de alta tecnología.

Xóchitl Gálvez, quien se asumió una mujer "ingobernable", por su carácter libre de compromisos con partidos o grupos, pero casada con sus convicciones, dijo que políticamente retoma del PRI, el respeto por las instituciones; del PAN, el bien común y del PRD, la agenda de izquierda, lo que hace de su propuesta diversa y ciudadana.

Además, citó el desarrollo de Energías limpias; la introducción de infraestructura; el capital humano como principal activo, echando mano de gente preparada, pero bien pagada, con vivienda y transporte urbano asegurados.

El desarrollo regional y la seguridad social universal, con pensión, seguro médico, de desempleo y un sistema de cuidados. Gálvez, quien esta tarde se convertirá en la primera aspirante a la presidencia en aceptar la invitación de académicos, científicos y sociedad civil, en conocer los impactos de la devastación de la selva provocados por las obras del Tren Maya, en el Tramo 5, aclaró que no tiene nada en contra del proyecto.

uD83DuDED1De los aspirantes a la presidencia de México, la primera en aceptar caminar con nosotros en el tramo 5.

Gracias @XochitlGalvez por escuchar, ver y sentir el dolor y la indignación que causa la obra del mal llamado @TrenMayaMX uD83DuDED1

La invitación está abierta… pic.twitter.com/S5UPSJPDrO — SELVAME (@SelvameMX) August 22, 2023

Sin embargo, criticó la forma en que se impuso, sin una consulta real a los pueblos indígenas, sin estudios, sin atender la opinión de la gente experta en la región y con un sobrecosto descomunal.

Somos los primeros, entre corcholatas y demás, en aceptar caminar con este gran equipo de activistas, @SelvameMX, el #TrenMaya.



Escuchamos, vimos y sentimos el dolor y la indignación que causa esta obra mal planeada.



En el 2024 tendremos las puertas abiertas para todos.… pic.twitter.com/Q2DfGxwFGf — XóchitI2024 (@Xochitl2024) August 22, 2023

"No tengo nada contra el Tren Maya, pero lo que no puedes hacer es un proyecto a lo guey (…) el estudio de impacto ambiental es una porquería", reprochó, al señalar que el presupuesto original era entre 120 y 150 mil millones de pesos y ahora va sobre los 300 mil millones de pesos.

Estuve en el #Tramo5 del #TrenMaya y lo que vi fue realmente devastador.



Escuché a ambientalistas y arqueólogos de la zona y estoy convencida que este crimen ambiental causará un daño irreversible.



Mañana les compartiré un video, estén atentos.#SelvaMeDelTren pic.twitter.com/24wGVQebMy — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 22, 2023

Criticó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por no defender al estado en contra de la destrucción de sus recursos naturales, por "quedar bien con el gobierno federal" y la convocó a unírsele, porque "le va a ir mejor conmigo, que con la 4T".

Cuestionada sobre si teme por su seguridad, respondió que "ya me bajaron de la bici" y aumentaron las medidas precautorias en torno suyo.