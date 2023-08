Entre lágrimas, alcaldesa de Chilpancingo denuncia violencia política en su contra

CHILPANCINGO.- Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo, recientemente envuelta en polémica por una reunión con un presunto líder criminal denunció entre lágrimas ser víctima de violencia política en razón de género.

En conferencia de prensa la presidenta municipal reclamó las críticas hacia su gobierno en compañía de otras mujeres e integrantes de su Cabildo, quienes se formaron detrás de ella.

“Todo lo que hace la presidenta Norma Otilia, siempre tiene que ser cuestionado, de verdad, creo que hay una violencia política, profunda”, denunció, tras lo cual rompió en llanto frente a los asistentes de la conferencia.

La alcaldesa Norma Otilia enlistó actos como manifestaciones masivas en su contra como algunos ejemplos de la violencia política hacia su persona, la cual aseguró causó la indignación de la población.

“Derivado de esta violencia, convocaron poderes fácticos a mil personas […] vía WhatsApp, redes sociales a manifestarse en contra de su servidora, y cuál fue el resultado, ustedes, poderes fácticos, la mano que mueve la cuna, provocaron la indignación de la población“, acusó.

En su conferencia, la edil sostuvo que varios sectores de la sociedad como transportistas y periodistas le expresaron su indignación por tales actos en su contra.

“Porque atrás de todo este golpeteo mediático hay alguien y no se muestra y, lo peor de todo, es que mientras ustedes fracasan en sus intentos de boicotear a una mujer que tiene avances, yo me fortalezco”, insistió.

Usar el género como distracción no cambia los hechos. Los videos son evidencia clara de los abrazos al CO. Las lágrimas no absuelven la responsabilidad y la violencia en la que está #Chilpancingo con la 4T.



Es hora de enfrentar la verdad y asumir consecuencias. pic.twitter.com/7A5aSBxmFX — Lichi la Leoncita (@AliciaCastao8) August 21, 2023