Mujer fue hallada sin vida tras haber ultimado a sus hijos en Edomex

NICOLÁS ROMERO.- Brenda, una madre de familia, habría decidido quitarse la vida al ahorcarse, luego de que aparentemente mató a sus hijos de ocho y cuatro años, así como a un bebé de ocho meses, reportaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La mujer, de aproximadamente 30 años de edad, mató a sus tres menores hijos de 8 y 4 años de edad y 10 meses de nacido, al abrir las llaves del gas de su estufa y provocar que lo inhalaran durante varias horas, y después se suicidó.

Vecinos de la calle Héroes de la Libertad, en la colonia Libertad, vieron consternados el movimiento de policías, patrullas y ambulancias en torno a la vivienda de Brenda.

Tras el hallazgo de los cuerpos, policías municipales de Nicolás Romero dieron aviso al agente del Ministerio Público de la fiscalía, de que en la colonia Libertad encontraron el cuerpo de una mujer de aproximadamente 29 años de edad colgada con una cuerda atada a una armella.

Mientras que tres niños, hijos de la mujer, estaban sin vida sobre una cama y las llaves del gas se encontraban abiertas, así como cartas póstumas, informaron policías al Ministerio Público.

Fuentes de la fiscalía mexiquense informaron que los tres menores de edad presentaban lesiones en el cuello, por lo que las investigaciones apuntan al suicidio de la madre, luego de que presuntamente terminó con la vida de sus hijos.

No obstante, no se descarta aún un feminicidio, pues llama la atención que el padre de familia aparentemente no estaba en casa al momento de la tragedia o el ingreso al hogar de otra persona.

El hombre, acompañado de su madre, fue a declarar ante el Ministerio Público en instalaciones del Centro de Justicia de la fiscalía mexiquense.