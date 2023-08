Comentarista deportivo denuncia a policías de CDMX por presunta agresión (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de haberse involucrado en un choque, el comentarista deportivo Alex Déleon denunció a policías capitalinos por presuntamente haberlo golpeado y quererlo subir en contra de su voluntad a una patrulla.

Con visibles golpes en el rostro y algunos raspones en la mano, el hombre compartió un video a través de sus rede sociales, donde mencionó que el pasado jueves 24 de agosto transitaba con toda normalidad por las calles de la Avenida Universidad en la CDMX, cuando de pronto otro vehículo se impactó contra su camioneta, dándose a la fuga.

Al orillarse para checar su vehículo y preguntarle a su acompañante si se encontraba bien, presuntos policías de la capital se acercaron aparentemente para ayudarle, pero tras escuchar lo sucedido por parte del conductor, estos lo acusaron de ser partícipe de otro choque.

"Esto me acaba de pasar en Avenida Universidad. Los números de las patrullas son MX-163 B4 y MX-161 B4, ambas de La colonia Portales. Por favor ayúdenme a compartir y tengan mucho cuidado si se les acercan policías a "ayudarlos". Voy en camino a levantar la denuncia.", escribió el afectado en una publicación en su cuenta de X antes Twitter".

Un poco frustrado por lo sucedido, también relató que ante el forcejeo que tuvo con los oficiales, los cuales no se quisieron identificar, logró escapar de ellos para llamar al 911 y pedir ayuda.

Aunque el afectado no logró obtener los nombres de sus agresores, sí alcanzó a sacar algunas fotografías de la placa de la patrulla que estuvo presente en el lugar.

Algunos cibernautas le brindaron su apoyo y mencionaron que no es la primera vez que sucede un abuso cómo este por parte de las autoridades de la CDMX, y que actualmente hay que cuidarse hasta de la policía.

Por su parte, el joven difundió imágenes de su auto chocado, así como el momento en que le realizan una sutura en su mano y las placas de la patrulla de los presuntos policías que lo agredieron.

"En esta ciudad ya no se puede confiar ni siquiera en la policía. Mientras más lo pienso y ato los cabos, creo que todo fue montado. Desde el choque, hasta la llegada del primer policía y la madriza que me pusieron los otros 3. De alguna manera me les pude zafar y contarles esto, y haré la denuncia con las cámaras de seguridad en contra de los responsables".

¿Cómo denunciar agresión de policías en CDMX?

Si fuiste víctima de algún abuso policial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a la población a realizar su denuncia en el departamento de Asuntos Internos en colaboración con la Fiscalía General de Justicia, ubicado en calle Liverpool #136, piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

También, puedes comunicarte vía telefónica a los teléfonos 5589571200, 5589571201 o 52425100 con ext. 1121, 1122 y 1160 o a través de redes sociales en la cuenta oficial de X de la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) @UCS_GCDMX.

Una vez recabada tu información, el operador te proporcionará un número de folio, el cual se utilizará para fines de seguimiento o de ser necesario agregar más datos a la denuncia.