Estudiante de Puebla logra puntaje perfecto en examen de admisión de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprobar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) es una hazaña difícil que solo un pequeño porcentaje de los miles de aspirantes logran, pero la estudiante de Puebla, Karla Ximena lo hizo.

Además de pasar el examen de admisión de la UNAM 2023, Karla Ximena González Platas obtuvo un porcentaje perfecto para la licenciatura en Ciencias Genómicas en Ciudad Universitaria con 120 reactivos acertados.

Estudiante de Puebla tiene puntaje perfecto para la UNAM

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, dio a conocer el logro de Karla Ximena González, quien obtuvo 120 aciertos de 120 incisos en el examen de admisión de la UNAM de este 2023.

La estudiante de 18 años de edad es originaria de la comunidad de Tlatlauquitepec, en Puebla, y desde el anuncio del gobernador ha sido noticia nacional por su logro académico.

“¡Honor a quien honor merece! Todo mi reconocimiento a una gran estudiante poblana, Karla Ximena González, originaria de Tlatlauquitepec, por haber obtenido una calificación perfecta en su examen de admisión en la UNAM”, escribió el mandatario estatal en Twitter.

“Contestó acertadamente los 120 reactivos de la prueba para la carrera de Ciencias Genómicas de la máxima casa de estudios. Dediquémosle una reacción por este logro que pone en alto el nombre de Puebla”, agregó.

¡Honor a quien honor merece! ????



Todo mi reconocimiento a una gran estudiante poblana, Karla Ximena González, originaria de #Tlatlauquitepec, por haber obtenido una calificación perfecta en su examen de admisión en la @UNAM_MX.



?? Contestó acertadamente los 120 reactivos de… pic.twitter.com/28tW2KWsX9 — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 19, 2023

Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, celebró el logro de la estudiante poblana: “Nos sumamos a la felicitación que realiza el gobernador Sergio Salomón Céspedes, a la estudiante poblana [...] ¡Enhorabuena!”, escribió.

Karla Ximena estudiará Ciencias Genómicas en la UNAM

El próximo curso escolar, Karla Ximena iniciará la carrera de Ciencias Genómicas, en la cual desarrollará conocimientos avanzados de bioinformática, genómica funcional y genómica evolutiva.

De acuerdo con por medios locales, la joven dijo que estudiar en la UNAM es un sueño que ha tenido desde pequeña.

Karla Ximena estudiará ciencias en la UNAM

Además tiene la ilusión de poder ser como uno de sus ídolos, el mexicano Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química, conocido por ser uno de los científicos que descubrieron las causas del agujero de ozono antártico.

“Cuando vi el resultado yo no me la podía creer […] a lo mejor era un error”, publicó en sus redes sociales tras enterarse que no tuvo ni un solo error en su examen de admisión a la UNAM.