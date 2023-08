Amparo contra repartición de libros de texto no procede en Querétaro: ¿Cuál es el caso en Yucatán?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le notificó al estado de Querétaro que la controversia promovida por Coahuila, Chihuahua y una asociación de padres de familia para no repartir los libros de texto gratuitos no le afecta, por lo que debe entregar los textos a la brevedad posible.

La SCJN aclara que la controversia solo afecta a los interesados y no a las entidades que no promovieron recurso alguno. Ante este hecho, Querétaro anunció que acatará la ley y repartirá los libros al igual que lo hizo Yucatán, quien informó que los materiales ya fueron entregados para no caer en algún desacato.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que su gobierno se apegará a la ley y ya están entregando los textos pero, al igual que Yucatán, han advertido a los profesores de todas las escuelas cuáles son las páginas que consideran deben ser omitidas o tratadas con reserva en la enseñanza de los estudiantes.

Yucatán y Querétaro reparten libros de texto y abren mesas de análisis

En Yucatán y Querétaro las autoridades educativas han dispuesto de mesas de análisis y se han comprometido a trabajar con las autoridades educativas y los padres de familia para subsanar errores en los libros de texto.

Es importante que los menores cuenten con estos libros ya que de no hacerlo se estaría afectando el interés superior de la niñez y la adolescencia y el derecho humano a la educación.

De esta manera, en el expediente 784/2023 con fecha de publicación del 28 de agosto, los ministros de la Corte señalaron:

“Se recibe el oficio signado por la Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con la suspensión definitiva concedida en autos y solicita se informe si la medida cautelar se encuentra vigente. Al respecto, únicamente se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que la autoridad oficiante no es parte en el presente sumario. Notifíquese”.