Jóvenes marchan por la paz

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (EFE).— Jóvenes indígenas tzotziles, choles, tzeltales, chan, que llegaron del sur, sureste y centro de Chiapas, realizaron ayer una marcha de carácter religioso por las principales calles de esta ciudad para pedir paz en el estado, en el país y en el mundo, y vivir sin violencia, esto tras la crisis de seguridad en la región que han generado grupos del crimen organizado.

“A nosotros como jóvenes también nos duele, nos da tristeza y por eso hemos convocado a más jóvenes a esta jornada, para que todos tomemos conciencia y podamos ayudar para que se acaben estos problemas, que son hasta posiblemente un riesgo de muerte, porque muchos jóvenes también están metidos en el narcotráfico”, expresó la joven Georgina Sánchez a EFE durante la movilización.

Piden unir esfuerzos

En la jornada participaron más de 1,000 jóvenes, quienes se congregaron en esta ciudad en el marco de la primera jornada de la juventud, organizada por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en la que también demandaron a los gobiernos estatal y federal unir esfuerzos y crear estrategias para que la juventud no tenga que migrar, no sea presa de la violencia y no caiga en las drogas.

“Sabemos que en Chiapas, en San Cristóbal, estamos viviendo momentos muy críticos, pero también tenemos motivos de esperanza, de saber que no todo está perdido, que hay jóvenes que trabajan, hacen el bien, hay jóvenes y adolescentes que están luchando por ser mejores, no dejarse llevar por esta cultura de la muerte, somos más lo buenos que los que buscan el mal”, indicó a EFE Teresita Mendoza Galván, misionera Clarisa del Santísimo Sacramento.