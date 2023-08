López Obrador asegura que está excedido el presupuesto del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, sin querer generalizar, "es mucho el cinismo de los ministros de la Corte...de la mayoría, y en este caso de la Presidenta ".

El mandatario respondió así al cuestionamiento de uno de los reporteros que asistió a la mañanera y cuestionó al presidente sobre los recursos presupuestales del Poder Judicial de la Federación.

Sobre este tema, el día de ayer, la ministra presidenta de la Corte (SCJN), Norma Lucía Piña, advirtiera de una asfixia al Poder Judicial a través del recorte de recursos y justificó la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos para el próximo año.

El presidente López Obrador aseguró que el presupuesto del Poder Judicial está excedido y “no les hace falta, tienen de más".

A pregunta expresa, el mandatario federal dijo que los ministros de la Corte ganan más que el Presidente de la República violando la Constitución con argucias “legalidades” y los señaló de tener un fideicomiso de cerca de 25 mil millones de pesos para financiar “sus excesos".

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles. Aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legalidades", dijo el mandatario.

Y agregó, "Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una modificación a su presupuesto, que dicho de paso está excedido, no es que les hace falta, tienen de más, porque además del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, creo que están solicitando como 84 mil millones, pero aparte de eso tienen 20 mil, 25 mil de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna modificación a la propuesta de presupuesto que envíe el Poder Judicial, porque es un Poder autónomo e independiente.

"En la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envié el Ejecutivo y desde luego lo que envían los organismos autónomos. Es su facultad constitucional", aseguró AMLO.

El mandatario federal manifestó que no le extraña que los ministros no respeten la Constitución y los señaló de tener el respaldo de los oligarcas y los corruptos, por lo que los acusó de no respetar y de no hacer nada a favor del pueblo y solo defender los intereses de los grupos de poder económico.

“Entonces y dije ayer no me va a extrañar que no respeten la Constitución porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están“, agregó.