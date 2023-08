Morena contra la SCJN; ministros piden un aumento a su presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dijo que para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4%, respecto del presupuesto aprobado para 2023.

“Los recursos solicitados se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos”, manifestó durante la sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Ayer mismo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que la sesión solemne que celebró el Poder Judicial, en la que la ministra presidenta solicitó el incremento, “envía mensajes amenazantes y señales mafiosas al Poder Legislativo”.

“Es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte es mandar a decirnos a los legisladores que si no se les autoriza el presupuesto que ellos necesitan, no habrá justicia en México ¿El mensaje que envían al Legislativo es que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente, lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, declaró en conferencia de prensa.

El líder guinda recordó que, en su mensaje, Norma Piña declaró que pidió 84 mil 794 millones 400 mil pesos, y leyó textualmente que “solo así se puede garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”. Por lo anterior, cuestionó: “¿Quiere decir que si no aprobamos en sus términos su presupuesto no va a haber estabilidad en México, que no va a haber una transmisión pacífica del poder?”.

Postura oficial

Sobre el mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó otra vez que jueces, magistrados y ministros ganan “muchísimo dinero”, e indicó que el presupuesto para el Poder Judicial corresponde al Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo que él encabeza no puede modificarlo.

En su mañanera, señaló que “no se deben permitir excesos”, y acusó que “ganan muchísimo” los jueces, magistrados y ministros.

“Nosotros no vamos a modificar el presupuesto del Poder Judicial, pero sí lo puede hacer la Cámara de Diputados, es legal, es constitucional”, dijo.

“Ganan 600 y hasta 700 mil pesos mensuales. ¿Quién gana eso en México? Solo los grandes empresarios, banqueros; pero trabajadores, incluso hasta gerentes de empresas no llegan a ganar ese dinero porque no solo es el sueldo, es que tienen muchísimas prestaciones”, dijo López Obrador.