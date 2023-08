AMLO presume vídeo ''cantando'' 'A mi manera'

CIUDAD DE MÉXICO.— Para concluir su conferencia mañanera de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador explicó a los representantes de los medios que dejará algunas directrices para quien llegue a sustituirlo en la presidencia de la República.

El mandatario dijo que su Gobierno sí tiene una visión de lo que es el país y lo que debe ser el desarrollo futuro.

Comentó que, "En líneas generales, en esbosos, vamos a dejar para que los que nos sustituyan tengan estos elementos que puedan ser aplicados, porque sí tenemos una visión de país y lo que debe ser el desarrollo futuro".

Noticias Relacionadas López Obrador agradece a Biden la demanda contra las boyas texanas en el río Bravo

López Obrador dijo que no perdían nada con exponer estas ideas y que, "si se aplica o no se aplica, si se tiene una visión distinta, pues ya es otra cosa, pero, que nosotros podamos dejar un rumbo a seguir y que sea opcional, no es imponer un proyecto es decir, México tiene todo este potencial para sus generaciones futuras, para seguir garantizando el bien estar de la gente; que tengan un futuro de justicia las nuevas generaciones, eso es lo que vamos a poder hacer".

Y, a manera de colofón, el mandatario pidió que reprodujeran un vídeo en el que aparecen imágenes de él y se escucha al presidente López Obrador cantanto la canción "A mi manera", de Paul Anka, Gilles Thibaut, Claude Francois y Jacques Revaux, a compañado con música de mariachi.

El mandatario se mostró satisfecho al escucharse interpretando el popular tema, cuyo titulo original es "My Way" en inglés, o "Comme d'habitude", en francés, que ha sido gravado en múltiples idiomas por grandes intérpretes como Frank Sinatra, los tenores José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, así como los cantantes españoles Raphael y Julio Iglesias y el mexicano Vicente Fernández, cuya versión con mariachi es similar a la que utilizó el presidente López Obrador.