Detienen a mujer que intentó pasar de forma ilegal a tres niños a Estados Unidos

LOS ÁNGELES.— Una estadounidense fue arrestada cuando intentaba ingresar a Texas a tres niños mexicanos indocumentados que llevaba en su vehículo y los quería hacer pasar como nacidos en Estados Unidos, informó ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La detención se realizó el lunes pasado cuando la mujer fue enviada a una segunda inspección en el paso fronterizo del Puente Juárez-Lincoln en Texas.

La detenida, de 54 años y que no fue identificada por las autoridades, presentó tres certificados de nacimiento que supuestamente pertenecían a los menores. En la segunda inspección los agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron que las actas de nacimiento, aunque legítimas, no pertenecían a los niños: un varón de 12 años y dos niñas, de 10 y 4 años, quienes son ciudadanos mexicanos y no poseen documentos de entrada válidos.

Albert Flores, encargado del Puerto de Entrada de Laredo, dijo que los agentes fronterizos lograron detener el contrabando de los niños indocumentados gracias a su experiencia.

CBP no explicó si los niños quedarán bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, en inglés), encargado de los menores migrantes que ingresan solos al país o si serán regresados a México.