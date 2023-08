LEÓN, Guanajuato (El Universal).— Xóchitl Gálvez aseguró que tiene los “ovarios” necesarios para combatir al crimen organizado y aplicar la ley ante el fracaso del presidente López Obrador y su política de “abrazos, no balazos”.

En León, donde se reunió con militantes del PAN, dijo que la “política de abrazos, no balazos tiene ensangrentado al Estado y eso no se vale. Acusarlos con su mamá no funciona, se requieren ‘ovarios’ para combatir al crimen y tengo los suficientes ‘ovarios’ para aplicar la ley, ¡ya basta!”, externó.

“Tenemos que enfrentar al crimen organizado”, dijo, y añadió que le recomendaron no viajar por las carreteras a Celaya después de las 11 de la noche: “Uno se la juega, muchos no han vivido para contarlo”, apuntó.

En entrevista, consideró que es necesario que la Guardia Nacional cuente con un área de investigación, que regrese el programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) y que los alcaldes apliquen mano dura contra el crimen.

Planteó que las policías estatales deben “yucatanizarse” para dotarlas de un fondo de vivienda, de buenos salarios y de becas para los hijos.

Se manifestó a favor de la propuesta de Marcelo Ebrard para que el combate a la inseguridad pase por mejores esquemas de tecnología e inteligencia.

Xóchitl informó que ya cumplió con la instrucción del INE de eliminar publicaciones en sus redes sociales, pero el presidente López Obrador no: “Ante la instrucción del INE de eliminar algunas publicaciones en mis redes, cumplí en tiempo y forma. Por otro lado, al Presidente le ordenaron hace más de una semana bajar una publicación donde divulga información de las empresas de mi familia y ha hecho caso omiso”.