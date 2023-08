AMLO asegura que la elección en el Frente Amplio ya está ''planchada'' y quedará ''mocho''

CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia al proceso de selección que lleva al cabo el Frente Amplio por México, en el que contienden por el liderazgo de esa organización política la senadora del Partido Revolucionario Instituticional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, y la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz.

El mandatario dijo que, en el proceso del Frente Amplio por México, "el asunto se está poniendo interesante", e hizo referencia a que algunas voces del movimiento, incluido el líder del PRI, han sugerido la declinación de la senadora Paredes Rangel a favor de Gálvez Ruiz.

López Obrador aseguro que, "eso ya está planchado... se los dije", y agregó, "el asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, no quieren ningún riesgo, es que ya hicieron compromisos".

"Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió", dijo AMLO entre risas. Agregó que la política es un oficio noble, como el periodismo, y sugirió a los representantes de los medios presentes en la conferencia de prensa, "pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X. González".

Señaló de nuevo que la política es un oficio y cuestionó "cómo le van a dar la conducción de un proceso político a quien no tiene conocimiento, esto no es de gerentes".

Critica la sugerencia de declinación

El presidente López Obrador hizo referencia al reconocimiento que hizo Alejandro Moreno, presidente del PRI, al admitir que las encuestas no favorecían a la senadora Paredes Rangel,

"Imagínense que el presidente de un partido diga ya no, ya hazte a un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir: No!, no te hagas a un lado, ¡Beatriz aguanta, el pueblo se levanta!", dijo el mandatario entre risas.

Proceso "mocho"

AMLO señaló que el proceso del Frente Amplio por México podría quedar inconcluso, "el proceso va a quedar mocho, porque, si no lo terminan, se supone que se tienen que seguir una serie de pasos hasta el final, pero no lo van a concluir".

El jefe del Ejecutivo federal señaló que no se trata de que él quiera meterse en ese asunto, sino señalar que los medios se quedan callados, "no informan, hay conductores que les están ayudando, está Ciro (Gómez-Leyva) ayudando ahí, sí, ayudando".

López Obrador aseguró que los medios conducen el proceso, "se meten, se involucran", y también destacó que los militantes del "bloque conservador deberían de cuando menos informarse, de que ellos no son tomados en cuenta, ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba los que deciden, completamente antidemocrático".

AMLO acusa a los medios de manipulación

Y agregó, "son los medios que manipulan, introducen al mercado a quien les conviene, como si se tratara de un producto chatarra, con publicidad, luego ellos van conduciendo todo el proceso".

"Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso, si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado, si me estoy dando cuenta", dijo AMLO.

El presidente López Obrador aseguró que no le importa quién gane el liderazgo del Frente Amplio por México, en cambio, dijo, "cómo voy a permitir que engañen a la gente", y agregó, "entonces, el presidente está de florero y, aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa, se tiene que callar, ¡no!, vamos a ejercer nuestra libertad".

El mandatario volvió a asegurar que "todo está planchado ya", sin embargo, dijo que los dirigentes del Frente Amplio por México "se ponen nerviosos" ante el temor de "que no resulte", y añadió, "Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido 'ni modo... no saliste'", dijo entre risas para concluir, "como decía don Adolfo Ruiz Cortines: "Ni modo, perdimos".