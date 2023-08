Mueren seis en ataque armado en Chiapas

TAPACHULA (AP).— Seis hombres murieron ayer en un ataque armado en el sur de México, junto a la frontera con Guatemala y en un punto situado en uno de los corredores más frecuentados por los traficantes de migrantes y que ahora está en disputa entre los grandes cárteles de la droga.

La Fiscalía de Chiapas dijo que investigaba el caso y confirmó el número de víctimas, pero no ofreció detalles sobre sus identidades, nacionalidades, ni si eran pobladores, migrantes o presuntos delincuentes.

La agresión tuvo lugar en un camino de terracería situado entre los municipios de Siltepec y Chicomuselo, cuando las víctimas viajaban en una camioneta.

En el municipio de Motozintla, contiguo al lugar donde sucedió el ataque, pobladores y transportistas marcharon para denunciar extorsiones de la delincuencia y exigir a las autoridades mayor seguridad.

“Motozintla seguro, no al cobro de piso, no a las extorsiones, no a levantones. ¡Paz y tranquilidad!”, se leía en una pancarta llevada durante la movilización.

Mientras que en Amatenango de la Frontera, también en el límite con Guatemala, un trailer fue incendiado para bloquear la carretera, única vía que comunica a los municipios de esa zona.