Xóchitl Gálvez: ''Las mujeres tenemos otros códigos para hacer política''

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de hoy miércoles, participó en una entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio Live, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, quien aspira a la coordinación nacional del Frente Amplio por México.

Beltrán del Río planteó a la senadora Gálvez Ruiz los rumores y comentarios sobre la situación que impera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la posible declinación de la senadora Paredes Rangel a favor de la panista y, incluso, la cuestionó sobre qué va a pasar con la consulta ciudadana programada para el próximo domingo 3 de septiembre.

En respuesta, Xóchitl Gálves hizo referencia a una frase utilizada por Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, 'El respeto al partido ajeno es la paz', que le pareció "una frase maravillosa".

Y agregó, "Yo te voy a dar mi opinión de qué me parece importante. Que se respete el proceso; yo, una de las cosas que he dicho en mis intervenciones es respetar el estado de derecho, a mí me parece que sí es muy importante el proceso".

Durante la entrevista, Gálvez Ruiz aseguró que estaba lista para la consulta ciudadana del próximo domingo, dijo que hizo un gran trabajo y que logró reunir un millón de firmas de apoyo, durante su visita a 27 estados del país.También mencionó el trabajo de los "Xochitlover", que es "gente de la sociedad civil que se emocionó con algo distinto, ellos hicieron centros de votación voluntarios; no pagué un solo peso a un promotor en todo el país".

Sobre la jornada electoral, Xóchitl Gálvez dijo que aún no saben dónde estarán los centros de votación y aseguró, "Para mí, lo ideal es que esto culmine en una votación el domingo".

Sobre la declinación de Beatriz Paredes

El periodista preguntó a la senadora del PAN ¿Te afecta que decline Beatriz?

La aspirante a coordinar el Frente Amplio por México respondió, "Yo creo que a los ojos de la opinión pública sí, o sea, porque suena como que la están obligando a declinar, eso no me gusta".

Sobre el tema de las encuestas, Gálvez Ruiz hizo referencia a la "golpiza" que ha recibido desde Palacio Nacional, y señaló, "muchos de los encuestados pues obviamente no quiere contestar, les preguntas por Xóchitl les da miedo, si está peleándose con el Presidente pues, prefieren omitir su opinión, eso sí es algo que seguramente me afecta en el "no contesto", pero en la telefónica me va mucho mejor, porque la gente no te tiene de frente, te contesta por teléfono".

Y subrayó la senadora panista, "Con todo respeto, el Presidente sí se ha pasado de lanza hacia mi persona durísimo".

"Han hecho una campaña contra mi persona... Porque ellos a la que ven que creció, que subió, pues es a tu servidora y no me quieren ver enfrente de Claudia", dijo Xóchitl Gálvez, y agregó, "Pero más allá de eso, vamos, de una encuesta, yo sí quisiera elección el próximo domingo".

La aspirante a coordinar el Frente Amplio dijo que, "Tenemos que salir fortalecidos de este proceso, o sea, no nos conviene que quede una mancha en el sentido de códigos de cómo hacer política cuando hay unas reglas que se establecieron desde un principio".

Reunión en el PRI

Xóchitl Gálvez dijo que ella no estaba invitada a asistir a una reunión que se llevará al cabo este miércoles en las instalaciones del PRI, y que la única manera en que asistiría era en compañía de Beatriz Paredes.

"Yo no puedo tomar ninguna decisión sin hablar con Beatriz honestamente, lo digo sinceramente", dijo Gálvez Ruiz.

Las mujeres y la política

"Las mujeres tenemos un código de hacer política distinto, yo sí creo que eso es lo que estamos buscando en este país, que se conozca cómo hacemos política las mujeres, y yo no quiero hacer política al margen de Beatriz", comentó la ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006).

"Yo lo que quiero dejar claro es que las mujeres tenemos otros códigos para hacer política. Siempre hemos peleado estar en el poder y tenemos que estar con una visión distinta, entonces, para mí, antes de tomar cualquier decisión, es hablar con Beatriz (Paredes Rangel), poder intercambiar qué está pasando dentro del PRI, por qué esta declaración de la mañana, si realmente conoce las encuestas", dijo Gálvez Ruiz.

Riesgo en la organización de la consulta

Sobre el proceso de organización de la consulta ciudadana del próximo domingo, la senadora por el PAN dijo que era necesario conocer qué tantos riesgos hay", y comentó que, "Hay un ánimo de Morena de meterse, se metió a nuestro padrón, querían incidir en tomar la decisión, trataron de registrar a muchísima gente y la tuvieron que dar de baja, por eso ha sido parte del problema del padrón. Trataron de tumbar el sistema 50,000 veces, con hackers".

Gálvez Ruiz señaló que el partido Morena no sólo esta preocupado con el proceso que realizar, sino también con el del Frente Amplio por México.

La senadora concluyó, "Yo diría, lleguemos a la elección del domingo, creo que es lo mejor; sí es importante que el comité organizador nos dé una fecha específica para cuándo vamos a poder avisar de los centros de votación a nuestros seguidores, y yo, decirle desde aquí a Beatriz que todo mi reconocimiento, todo mis respeto a su trayectoria, y que yo no voy a ser una mujer que se preste a una situación complicada de si es cierto lo que están diciendo las columnas".