AMLO asegura que no influirá en la elección del candidato de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Morena no habrá dedazo y él no influirá en el proceso para elegir a su candidata o candidato a la Presidencia, a diferencia de "la comedia" del Frente Amplio por México.

"No, aquí no hay dedazo, no estoy influyendo, no tengo doble discurso porque no soy hipócrita".

El presidente López Obrador aseguró que su movimiento es diferente al bloque conservador. "Si fuésemos iguales que ellos yo no estaría aquí, dijimos no hay dedazo va a ser la gente la que decida en una encuesta, esas son las reglas".

Incluso criticó que los cercanos a su movimiento le pedían "una señal" para saber quién de los apostantes convenía más, pero no -dijo- el pueblo tiene que decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso. "¿Que sucede cuando imponen a alguien de arriba?, va a estar al servicio de los de arriba, es un empleado, por eso lo mejor es la democracia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana el proceso interno del Frente Amplio por México luego de que Beatriz Paredes, del PRI, declinara a favor de Xóchitl Gálvez del PAN para ser la candidata a la presidencia en 2024.