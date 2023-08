AMLO pone a disposición de youtubers avión de Sedena para ir a Informe

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a su quinto informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a disposición de youtubers un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que los traslade a la entidad, porque "es algo especial".

El quinto Informe de Gobierno está programado para el 1 de septiembre a las 10:00 horas y tendrá lugar en Campeche. Después del mensaje, el mandatario hará su primer recorrido a bordo del Tren Maya.

En su conferencia mañanera de este jueves 31 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador indicó que su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, ya estaba revisando el transporte.

"Por primera vez lo vamos a hacer", dijo López Obrador.

Está sería la primera vez que el actual gobierno dispone de un transporte oficial para el traslado de las personas que dan cobertura diaria a sus conferencias.

"Nada más los que vienen aquí, sino no nos alcanza, pero sí les queremos invitar. Estamos pidiendo a la Secretaría de Defensa, a la Fuerza Aérea; tienen un avión, creo que de 120 pasajeros, 130, que les lleven''.

"Van a ir también otros invitados del gabinete, del Gobierno. Los llevan, van al informe y regrésense. ¡Se van a sentir, no, no, no, no, se van a rayar! Es algo especial, es algo especial", declaró el Presidente entre risas.

Reacciones a la invitación de AMLO a youtubers

Tras el anuncio del López Obrador, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada compartió en sus redes sociales un mensaje cuestionando la invitación del presidente.