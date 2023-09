Ana Guevara quiere la presidencia de México; afirma que no ha desviado recursos de Conade

Ana Gabriela Guevara declaró que le gustaría ser candidata para la presidencia de México, sin embargo, sabe que no depende de ella tal decisión, además de que su compromiso está actualmente y al 100% con la Conade, por lo que esa aspiración sería en el mediano plazo.

La reconocida exatleta afirma que quiere dejar un trabajo impecable dentro del organismo deportivo y después estaría buscando un lugar más alto en la política, como la silla presidencial.

“No depende totalmente de mí (aspirar a presidencia), el trabajo es el que va a hablar y determinará si en el futuro me lo dan. (¿Te gustaría?) Sí, siempre”, aseguró en entrevista con W Radio.

Ana Guevara afirma que no se ha equivocado en la Conade

Por otro lado, la gestión de Ana Guevara dentro de Conade ha tenido desde su comienzo fuertes críticas por parte de atletas y la sociedad en general, pues ha retirado apoyo a disciplinas y atletas, lo que los ha perjudicado en su desempeño y, por ende, en los resultados a la hora de competir.

Hace un par de semanas, en la encuesta "México Elige" fue considerada como la funcionaria con mayor percepción de corrupción, y pese a la cantidad de comentarios negativos que ha recibido, la titular de la Conade afirma que sus números no mienten y que durante su gestión no se ha equivocado y tampoco ha querido afectar el deporte en México.

"No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten."

Ana Guevara aseguró que en su labor ha rescatado varios deportes y que no es su culpa que la administración actual haya cambiado la forma de repartir los recursos, becas y apoyos a deportistas.

"Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y la polémica es parte de. Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos: unos han entendido este cambio y otros no. Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorías y no han encontrado nada", comentó en la misma entrevista

Guevara, aprovechó el espacio para asegurar que existe una campaña en su contra por parte de los medios, pero jamás ha pensado en afectar al deporte mexicano.

"Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboran en el lado positivo, no se enteran o se publican las cosas positivas. Ya es un ejercicio de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte", finalizó.