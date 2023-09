'Corcholatas' de AMLO rompen la veda y hablan del proceso interno de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el arranque del levantamiento de encuestas para definir a la o el Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, inicia también la veda impuesta por Morena a los aspirantes para no hablar públicamente del proceso.

Sin embargo, tres de los seis aspirantes ya rompieron la veda estipulada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo como parte del proceso interno del partido.

‘Corcholatas’ de AMLO rompen veda de Morena

El primero en romper la veda morenista fue el ex canciller Marcelo Ebrard con una publicación en su cuenta de Twitter en la que expresó su preocupación por el levantamiento de las encuestas, que ayer miércoles calificó como un ‘gran desorden’.

“Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malú Mícher y a Martha Delgado quienes están (desde ayer y toda la noche) tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido”, escribió.

Marcelo Ebrard rompe veda de Morena

Unas horas después subió a redes sociales un vídeo en el que sus representantes del proceso, Martha Lucía Mícher y Martha Delgado, dijeron que hubo problemas en esta etapa de elección del candidato.

Les comparto informe de Malú Micher y Martha Delgado. Que todo mundo pueda participar libremente es el objetivo de todo el esfuerzo. pic.twitter.com/RI3t0dMLp4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2023

En respuesta a las declaraciones de Ebrard, el aspirante del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña también rompió la veda para denunciar que el morenista no respeta los acuerdos previos “con el pretexto de tener preocupaciones”.

En otras publicaciones, Noroña etiquetó a Mario Delgado y Alfonso Durazo para cuestionar que Marcelo Ebrard tuvo ‘ventajas’ que los demás aspirantes no tuvieron.

“Más que preocupaciones, lo veo en la idea de descarrilar el proceso”, acusó.

Gerardo Fernández Noroña rompe veda de Morena

Después de dichas publicaciones, una de las representantes de Marcelo Ebrard – quien también tendría prohibido hablar del proceso – respondió a Noroña, lo que llevó a un argumento en redes sociales.

Por último, Noroña respondió a la publicación de un usuario afirmando que no declinará a favor de nadie.

La tercera ‘corcholata’ en romper la veda fue Ricardo Monreal la mañana de hoy jueves, 31 de agosto, al destacar los recorridos de los aspirantes por todo el país.

“La elección presidencial en junio de 2024 es un tema importante, y el proceso de selección de candidatas y candidatos será clave para mantener la cohesión del movimiento”, comenzó.

Ricardo Monreal rompe veda de Morena

Posteriormente, publicó que hay intereses alienados contra la 4T, por lo que hizo un llamado a los militantes de Morena a mantenerse en alerta.

“La transición política alcanzada tiene que continuar. El proceso interno aprobado debe mantenernos en unidad, y sobre todo en alerta [...]. Confiarse y excederse en optimismo de triunfo no es adecuado. Solamente el trabajo todo lo vence”, escribió.

Ricardo Monreal rompe veda de Morena

Hasta el momento, Adán Augusto López Hernández (Morena), Manuel Velasco (Partido Verde Ecológico de México) y Claudia Sheinbaum (Morena) no han roto la orden de no hablar del proceso. Sin embargo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México fue criticada por subir a Instagram un vídeo promocionándose pese a la veda.