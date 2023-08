Hoy, primera audiencia del fiscal Uriel Carmona en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La audiencia inicial del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, detenido el viernes acusado de obstrucción de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda, está programada para la mañana de este sábado en la Ciudad de México.

Sus abogados llegaron minutos antes de las 10:00 horas a los juzgados ubicados en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, para la primera audiencia del fiscal, quien más temprano fue trasladado del Reclusorio Sur a los juzgados. A su arribo, uno de sus abogados dijo que su cliente se encuentra sereno y confían en que saldrán adelante en este caso.

"Lo que esperamos es justicia", expresó la defensa y afirmó que se trata de un asunto político. Uriel Carmona fue detenido el viernes en Cuernavaca, Morelos, debió al retardo de la justicia en torno al caso por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, asesinada en octubre pasado.

Uriel Carmona Gándara Fiscal General del Estado de Morelos fue detenido con delitos “fabricados”.

Así es Morena pic.twitter.com/pbHMqMmfMg — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) August 4, 2023

En el video que circula en redes sociales se oye decir al fiscal al momento de su arresto: "mira, aquí estoy compañero, nada más me la puedes pasar (la orden de aprehensión) nada más para que me la enseñes y ya me voy contigo".