De los hijos de AMLO a 'dedazo' en Morena: Xóchitl Gálvez aborda acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez abordó a profundidad los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acusaciones en contra de los contratos de sus empresas e incluso predicciones sobre la contienda electoral de 2024 en entrevista con Telemundo.

Al ser cuestionada sobre los motivos por los que busca la candidatura del Frente Amplio por México, la senadora del PAN tocó temas de salud, inseguridad, pobreza y desarrollo social en el país e incluso el tema de los apoyos sociales.

Ataques de AMLO a Xóchitl Gálvez

En entrevista con Julio Vaqueiro, la senadora respondió a las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en foros oficiales como la conferencia ‘mañanera’ y la atención que Morena y algunos funcionarios de la 4T le habrían dedicado en las últimas cuatro semanas.

Noticias Relacionadas TEPJF ordena al INE revisar denuncia de Xóchitl Gálvez contra AMLO

Además, habló como los comentarios desde Presidencia han aumentado el interes ciudadano en su precandidatura.

“Creo que no soy yo, solo. Creo que la gente estaba enojada y la gente quería creer algo distinto y ahí estaba esa energía, esperando algo […] No sé si el hecho que el Presidente me hubiera cerrado en las narices la puerta de Palacio Nacional, la gente se sintió agraviada también”.

Pese a los comentarios en contra, Xóchitl Gálvez dijo que los ataques de AMLO no la preocupan: “Me divierte”, aseguró.

“No me preocupa porque ni soy de la mafia del poder, ni la oligarquía está atrás de mí, ni represento yo los intereses oscuros de los capitales”, señaló, pero expresó su enojo por comentarios como “los hombres (del poder) están detrás de ella”.

“Le costó mucho trabajo a las mujeres llegar aquí por su propio mérito, para que el Presidente piense que un hombre me manipula […] eso si me enojó”.

Xóchitl Gálvez responde a denuncias contra sus empresas

La senadora reconoció haber firmado contratos con el gobierno, “pero son legales”, y recalcó que “tan son legales que este gobierno me dio contratos para el AIFA”, entre otras licitaciones.

“No hay un solo contrato cuando fui jefa delegacional en Miguel Hidalgo. No hay un solo permiso entregado de manera indebida”, sostuvo la senadora.

Xóchitl Gálvez recordó los casos de los hijos de AMLO, como la Casa Gris de José Ramón López, la cual pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hugues, empresa con contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex): “Ese si era un conflicto de interés”.

Ante las insinuaciones de AMLO, la panista indicó que eran empresas con obras en Miguel Hidalgo pero que ella no entregaba derechos de suelo ni similares, sino que lo hacía el gobierno capitalino, por lo que negó que hubiera conflictos de interés con los contratos que tenían en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Todas las manifestaciones de obra fueron entregadas de forma correcta”, aseguró.

Lee también: Pemex asignó más dinero a Baker Hugues pese a polémica de "La Casa Gris" del hijo de AMLO

Programas sociales ¿punto en común entre AMLO y Xóchitl Gálvez?

La aspirante presidencial aseguró que López Obrador “si tiene miedo” de que ella resulte elegida para tener la candidatura de oposición, pero destacó que hay un punto o meta en común, aunque difieren sus maneras de trabajar en ello.

“Los dos queremos trabajar por los que menos tienen […] la manera en que él lo quiere hacer es muy distinta a cómo yo lo quiero hacer”.

La senadora aseguró que además del apoyo económico, los alumnos que reciben la beca ‘Jóvenes construyendo el futuro’ también deben recibir capacitación como un idioma, habilidades digitales competencias laborales y trabajar por mano de obra especializada.

“El presidente todo lo contrario, él dice que está muy mal aspirar”, acusó la aspirante.

La panista indicó que ella considera que la manera de acabar con la pobreza es generar riqueza, y que los jóvenes necesitan empleos “no solo un apoyo económico” y que puedan iniciar su negocio.

Xóchitl Gálvez cuestiona a la Guardia Nacional

Entre los puntos principales que trató Xóchitl Gálvez fue cuales considera serían los principales problemas de México, a lo que destacó la inseguridad y la impunidad y aseguró que es necesario reformar la Guardia Nacional para resolver dicha problemática.

“Donde más problemas tenemos es en la Guardia Nacional; ahí si tenemos que rehacer todo y evitar la corrupción y la ineficacia”, dijo en referencia también a los Ministerios Públicos, donde muchas veces se originaría la impunidad pese a que la policía realiza las detenciones.

Al ser cuestionada sobre cómo podrían los partidos de la alianza ‘Va por México’ resolver el problema de la corrupción en México pese a que “cuando estaban al poder no pudieron” alegó que se trata de formar equipos eficientes “más allá de los partidos”.

“Creo que los políticos no les gusta invitar gente que sepa. El presidente no ha querido invitar a gente que sepa de seguridad, que sepa de energía. Él solo quiere invitar a gente que lo obedezca […] solo cree en que le sean leales”.

En ese sentido, también fue cuestionada sobre la historia de los partidos de la alianza, como los antecedentes del PRI y acusaciones de corrupción en los gobiernos priistas, a lo que respondió que muchos de los involucrados están con Morena ahora, no con el Frente Amplio.

“El propio presidente era del PRI, ¿qué ya se le olvido que era del PRI? […] se metió al PRI después de la matanza del 68 […] ¿cómo se puede haber metido a un partido que había matado estudiantes”.

“No corruptos, no rateros y no huevones”, recordó Xóchitl Gálvez al asegurar que en su equipo no incluiría a miembros del PRI, PAN o PRD que pudieran estar relacionados con actos ilícitos.

Te recomendamos leer: Xóchitl Gálvez se queda sin derecho de réplica; impiden su ingreso a la 'mañanera'

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre las ‘corcholatas’ de AMLO?

En su entrevista, Xóchitl Gálvez dijo que es probable que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum sea elegida por Morena para ser candidata en 2024, pero sería ‘dedazo’ ya que parece que es la elegida o preferida de AMLO.

Xóchitl Gálvez calificó a Claudia Sheinbaum como “honesta” e “inteligente” pero lamentó que la capitalina no se haya solidarizado con la causa feminista ni la lucha de las mujeres y que apoyará una reforma eléctrica que le ‘apuesta’ a los combustibles fósiles.

También cuestionó como “se le cayó el metro” porque “no fue capaz de darle mantenimiento” a la Ciudad de México.

Accidentes en Metro de Ciudad de México

Xóchitl Gálvez también dijo en tono más de broma que la contienda interna de Morena “está muy aburrida”, porque “están de flojera” las ‘corcholatas’ de AMLO, quienes pensaron que sería como ir a un día de campo, “ahora saben que hay tiro”.

La senadora también respondió a la contienda electoral en EE.UU. durante la cual han surgido muchos discursos antimexicanos, a lo que señaló que los mexicanos son importantes en la economía del país vecino y dichas posturas podrían ganar votos “pero no sirven para gobernar”.

Además, indicó que México también debe tratar mejor a los migrantes centroamericanos e incluirlos en la economía del país con empleos y seguridad para que no necesiten cruzar a EE.UU.

Puedes ver la entrevista completa a continuación.

Ya noche de domingo.

Les dejo la entrevista mas reciente de @XochitlGalvez

con @JulioVaqueiro, 16 minutos imperdibles!.#XochitlVa2024 pic.twitter.com/UTXnKkM2kJ — Abraham Anaya ?????? (@abrahamvanaya) August 7, 2023