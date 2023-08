López Obrador niega cometer violencia de género; acusa al Tribunal Electoral de mentir

"Me hackearon", dice AMLO. uD83DuDE02



El @INEMexico dictaminó que AMLO no debe hablar más de @XochitlGalvez y el presidente contestó que el Tribunal Electoral manipuló sus expresiones en la #Mañanera.



¡Ahora resulta que no piensa así sobre "la señora"! eso lo inventó el INE. uD83DuDE02 pic.twitter.com/kNETSjJBZx