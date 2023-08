Boletos para el Tren Maya: esto es lo que debes saber

Hay expectativa sobre los boletos para el Tren Maya, aunque no existe certeza de que se culminen los siete tramos de toda la ruta; en tanto, aquí te decimos lo que debes saber de acuerdo con la información compartida por las autoridades.

Y es que el interés por los boletos para viajar en el Tren Maya ha surgido porque han anunciado que, a pesar de no que no hayan terminado de construir todo el circuito de 1,554 kilómetros de recorrido y no dispongan de todos los trenes, la obra será inaugurada a finales de este año que será cuando empezará a funcionar, al menos un tramo.

¿Cuándo se podrá viajar en el Tren Maya?

Según lo que anunció el gobierno federal, se podrá viajar en el Tren Maya a partir del próximo mes de diciembre, aunque no estén listas todas las vías férreas de los siete tramos, ni los vagones que se requieran, puesto que Alstom, empresa francesa fabricante de los trenes, ha informado que harán próximas entregas en 2024.

De hecho, existen más dudas que certezas sobre si este ambicioso proyecto se logrará concluir durante la actual administración de gobierno; es decir, la fecha límite para saber la respuesta es el 1 de octubre del próximo año, que será cuando terminará la gestión de Andrés Manuel López Obrador; así que cada vez falta menos tiempo.

¿Cuál va a ser el recorrido del Tren Maya?

El recorrido del Tren Maya será por 1,554 kilómetros de vías férreas en los Estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, donde contará con 20 estaciones y 14 paraderos.

¿Dónde se venden los boletos para el Tren Maya?

El pasado mes de abril, el director general de la empresa Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor, dijo que se podrá comprar boletos para el Tren Maya en taquillas instaladas en 34 puntos ubicados en las 20 estaciones y los 14 paraderos instalados a lo largo del recorrido del ferrocarril.

Agregó que también se venderán boletos a través de internet en un sitio web, así como mediante una aplicación creada para dispositivos móviles para agilizar el proceso de compraventa, facilitar la transacción a distancia y evitar engorrosas filas.

¿Cuánto va a costar el boleto del Tren Maya?

El precio de los boletos para el Tren Maya a visitantes costará entre 40 y 50 dólares (entre 680 y 850 pesos mexicano); mientras que para viajeros locales sería de sólo unos 50 pesos, llegó a decir Rogelio Jiménez Pons, quien fungió como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hasta su polémica destitución por el ejercicio indebido de su cargo público, según Reforma.

Boletos para el Tren Maya: cuándo y dónde comprarlos

Sin embargo, para saber el verdadero costo del costo del boleto para viajar por la ruta, habrá que esperar el anuncio oficial sobre de la empresa Tren Maya S.A. de C.V. del Ejército mexicano, a quien el gobierno federal le cedió el control total del ferrocarril.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Tren Maya?

Como se mencionó con anterioridad, será la empresa Tren Maya S.A. de C.V. la que informe la fecha cuándo saldrán a la venta los boletos para el Tren Maya.

¿Qué velocidad tendrá el Tren Maya?

De acuerdo con lo que han informado, el tren de pasajeros correrá a una velocidad de 160 kilómetros por hora. En la actualidad sólo existe un tren de pasajeros en México, Chepe Exprés, que transita a 80 kilómetros por hora, en promedio, en la ruta de Chihuahua al Pacífico.

¿Cuáles son los tramos y estaciones del Tren Maya?

Tramo 1: Palenque-Escárcega 228 kilómetros, pasa por 106 localidades y siete municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche. Estaciones: Palenque, Boca del Cerro El Triunfo, Escárcega.

Tramo 2: Escárcega-Calkiní 235 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Edzná, San Francisco de Campeche.

Tramo 3: Calkiní-Izamal Este 172 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Izamal, Teya.

Tramo 4: Izamal-Cancún 257 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Chichén Itzá, Valladolid, Cancún Aeropuerto.

Tramo 5 Norte: Cancún-Playa del Carmen 49.8 kilómetros apoximadamente. Estaciones: Puerto Morelos, Playa del Carmen.

Tramo 5 Sur: Playa del Carmen–Tulum 60.3 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Tulum.

Tramo 6: Tulum-Bacalar 254 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo Bacalar, Quintana Roo Chetumal, Quintana Roo.

Tramo 7: Bacalar-Escárcega Este tramo abarca una distancia de 287 kilómetros aproximadamente. Estaciones: Xpujil.

¿Cómo afecta el Tren Maya al medio ambiente y las comunidades?

Diversas organizaciones como Selvame del Tren califican la construcción del Tren Maya como un "ecocidio" que ha causado la deforestación de miles de hectáreas por la tala de millones de árboles; la desaparición de mantos acuíferos y cenotes; el desplazamiento de la biodiversidad.

Rellenan estero de Chac en Bacalar, Quintana Roo

De hecho, el pasado mes de julio, durante las obras de construcción rellenaron con material el humedal Estero de Chac en Bacalar, Quintana Roo, causando graves daños al medio ambiente, por los seres vivos que alberga ese ecosistema; días después, hicieron lo mismo con parte del río Candelaria en Campeche.

Selvame del Tren afirma que los daños ambientales que ha provocado el Tren Maya afectan a más de 100 comunidades indígenas e incluyen daños a la flora, fauna y al agua.