'No los queremos': Padres de familia regresan los libros de texto gratuitos, en Zacatecas

Madres y padres de familia recibieron los libros de texto gratuitos de sus hijos, pero al revisarlos decidieron que no estaban de acuerdo con su contenido.

ZACATECAS.- Un grupo de madres y padres de familia acudieron a la primaria de sus hijos para devolver los libros de texto gratuitos de sus hijos ante la actual polémica por el contenido de estos debido a varios errores en la información y una carencia de temas como matemáticas y ciencias exactas.

Los libros les fueron entregados a los niños de 1° a 4° al concluir el ciclo escolar pasado, pero por la reciente polémica, los padres de familia revisaron su contenido y decidieron que no los usarían.

Madres y padres de familia regresan libros de texto gratuitos

Según informaron medios locales, un grupo de padres de familia acudió a la primaria Mariano Matamoros en el municipio de Trinidad García de la Cadena, a unos 250 kilómetros de la ciudad capital, para devolver los libros de texto gratuitos que les habían sido entregados.

“No los queremos, no queremos trabajar con ellos no nos interesa una educación que no es basada en la ciencia sino en la ideología y la hipersexualidad, datos erróneos y nosotros queremos una educación científica y de calidad para nuestros hijos”, dijo María de Jesús Guzmán, una de las madres de familia.

¡No quieren los libros!



Madres de familia de García de la Cadena #Zacatecas regresaron los #librosdetexto que les fueron entregados a niños de 1 a 4 grado, a finales del ciclo escolar pasado.

Dicen hay errores, ideologías e híper sexualidad, además “casi no tienen matemáticas”. pic.twitter.com/GdALdPaHly — Juan Carlos Robles (@JC_RRobles) August 8, 2023

“No viene ciencia, no viene ninguna materia de las básicas que se nos han enseñado y que nos preparan para un mundo mejor”, dijo Orocía Dolores Guzmán, otra madre de familia de Zacatecas.

“Si no nos escuchan yo no voy a traer a mi hijo a que le enseñen esto, yo quiero que lo preparen para su futuro, que le enseñen esto, que le den herramientas para superarse no ideologías”, agregó sobre la educación de su hijo Matías, quien recién pasó a segundo grado.

Los padres de familia señalaron que el libro ‘Múltiples lenguajes’ tiene 80% menos de temas científico, además señalan una carencia de orden y metodología: “se puede pasar de analizar las propiedades del chocolate a hablar de prismas o figuras geométricas, con el solo pasar la página”.

“Se han reducido las matemáticas significativamente, y eso es de preocuparse porque tú sabes que las matemáticas no solo te ayudan a hacer cuentas o sumar o restar, te ayudan a desarrollar el pensamiento lógico, razonamiento, crítico”, dijo Marisela López.

“Que una comunidad científica nos diga que debemos estar alertas, eso dice mucho para nosotros”, concluyó la madre de familia.

Niños y padres de familia de una localidad de #Zacatecas, recibieron por adelantado sus libros de texto y después de revisarlos decidieron devolverlos, como harían con un producto defectuoso. pic.twitter.com/2C974AvapD — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) August 8, 2023

Los padres también juntaron cientos de firmas para pedir que se frene el uso de los nuevos libros de texto gratuitos.

