Pátzcuaro, en agonía

PÁTZCUARO (El Universal).— Además de enfrentarse a una crisis por la poca captación de agua y el saqueo del recurso, el lago de Pátzcuaro afronta otro problema: la contaminación de su cuenca. Los municipios más afectados son Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga.

Los ayuntamientos no dan el debido mantenimiento a sus dos plantas tratadoras de aguas residuales que descargan en ese manto acuífero, reveló la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A fin de conocer su postura sobre el tema, se buscó a las autoridades municipales, pero no respondieron.

El lago de Pátzcuaro se queda cada vez con menos agua y se llena de más lirio. En un recorrido por varias de las 36 localidades asentadas en la ribera, los habitantes padecen la contaminación.

Javier Ángeles, poblador de la comunidad de Huecorio, se dedicó muchos años a la pesca, pero tuvo que abandonarla. El hombre, de avanzada edad, apenas puede cargar una barrica de agua que sacó de la orilla del lago y que se ve en malas condiciones y con olor fétido.

“Esto trae de todo, desde desechos de la gente cochina, hasta lo que traen las descargas de agua que echan aquí al lago”, refiere.

Cuenta que la actividad pesquera fue un pilar para los pobladores de la zona, pero ahora por la falta del recurso y la contaminación, ya no hay pesca segura.

Las malas condiciones del agua en la cuenca cerrada generan con frecuencia enfermedades estomacales y en la piel de los habitantes.

Javier señala que el líquido que acarrea lo utiliza para hacer trabajos de construcción en su casa, “que es para lo que sirve la poca agua que tenemos”.

La Sociedad Cooperativa de Promoción y Servicios Turísticos del Lago de Pátzcuaro dice que la contaminación del lago es en gran parte por las plantas tratadoras de aguas residuales “que no están funcionando a su capacidad”.

La cooperativa expone que con base en la información y dictámenes técnicos con los que cuenta, las plantas tratadoras funcionan a no más de 30% de su capacidad.

Consultado al respecto, Octavio Muñoz Torres, subdirector técnico de la Dirección en Michoacán de la Conagua, afirma que la operatividad y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas son responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos.

En la cabecera municipal de Pátzcuaro hay dos plantas tratadoras de aguas residuales. El tratamiento es una responsabilidad exclusiva de los municipios, pero la Conagua tiene programas específicos para apoyar a los municipios y lograr infraestructura en las mejores condiciones”.

La Conagua invirtió en su momento recursos para la rehabilitación de las plantas de tratamiento. Sin embargo, desafortunadamente las administraciones municipales, unas sí se comprometen en el tratamiento de agua residual y mantienen medianamente las plantas, y otras no lo hacen, lo que hace que la infraestructura se deteriore. Esa es la condición actual en Pátzcuaro y no digo que la administración actual lo haya hecho. Digo que las últimas administraciones no han hecho bien su tarea, puntualizó Muñoz Torres.