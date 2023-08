Personal médico de CDMX protesta frente a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Al grito de "basificación es la solución" personal médico de hospitales de la Ciudad de México, se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, para exigir la basificación de sus plazas y respeto a sus años de antigüedad. Poco después de las 6:00 de la mañana, un grupo de alrededor de 300 trabajadores de la salud agremiados al Movimiento Galeno, ingresaron a la Plaza de la Constitución por la avenida José María Pino Suárez.

Con pancartas y globos blancos en mano, algunos vestidos con bata y uniforme médico, los manifestantes exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer caso a sus peticiones. Los médicos exigieron al gobierno que el personal de salud deje de ser "obra de mano barata", cuando se había comprometido a darles una base, toda vez que señalan que los únicos contratos que se han liberado son de IMSS-Bienestar.

En las pancartas se leyeron mensajes como "Personal de Sedesa solicita su apoyo para dar solución a nuestras peticiones", "el personal quiere base definitiva respetando antigüedad" y "exigimos homologación de sueldos y bases con dígito sindical para todos los tipos de contratación".

uD83DuDD34 Médicos que protestaban en las inmediaciones del Zócalo capitalino están encapsulados en la calle de Madero y Motolinia en el Centro Histórico por elementos de la SSC



Video: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/gUjx73AMnx — El Universal (@El_Universal_Mx) August 8, 2023

Entre los hospitales que tuvieron presencia en la manifestación destaca el Hospital General de Milpa Alta, Hospital General Enrique Cabrera, Hospital General de Tláhuac, Hospital General Xoco, entre otros. Poco antes de las 7:00 de la mañana, un grupo de los manifestantes se abrió paso quitando vallas metálicas para ingresar a la plancha del Zócalo, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban el acceso.

En la manifestación también estuvieron presentes representantes de Guerrero, Veracruz, Puebla, quienes actuaron por irregularidades y falta de suministros en sus hospitales. Transición a IMSS-Bienestar no se ha dado "de la mejor manera: neurocirujana Erika Cano, neurocirugía del Hospital General de Balbuena, advirtió que la transición a IMSS-Bienestar no se ha dado "de la mejor manera" y está "llevando abajo" al sistema de salud, pues tras cinco mesas de trabajo con las autoridades no se les ha dado una solución a sus peticiones.

"Decidimos hablar con los (médicos) de Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, para que ellos nos indicaran cómo ha sido esa transición a IMSS-Bienestar, lamentablemente, ellos, desde marzo no han tenido una respuesta", explicó.

Se acuerdan de los médicos de la CDMx que llevan meses protestando porque no les definen en su transición al IMSS-Bienestar no les definen su situación?



Pues ahora los encapsulan y reprimen.pic.twitter.com/ewGJ2pcRmu — Laura Brugés (@LauraBruges) August 8, 2023

Con el INSABI y el IMSS-BIENESTAR, México se convirtió en un país en donde el personal médico tiene que salir a las calles a exigir condiciones dignas de trabajo y medicamentos para sus pacientes; HOY en vez de soluciones, son recibidos por granderos en el zócalo… pic.twitter.com/MjumtwSAyn — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) August 8, 2023