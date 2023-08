¿Qué pasa si no tienes seguro para motos? Estos son los más baratos según Profeco

Si tú manejas moto o conoces a alguien que lo haga y no tiene seguro, esta información es para ti. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que es obligatorio que las motocicletas cuenten con un seguro de protección civil vehicular, que garantice daños a terceros en caso de accidente, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere seguros más baratos para motos,

La Profeco dijo que las aseguradoras ofrecen distintos servicios por lo que se debe verificar que cubran robo total de la unidad, protección civil, protección legal, gastos médicos de los ocupantes, accidentes al conductor y asistencia vial.

¿Qué pasa si no tienes seguro de moto? Estos son los más baratos según Profeco

1. Deberás pagar: En caso de que la culpa haya sido tuya, tendrás que pagar la reparación de los daños que haya sufrido tu motocicleta y los del vehículo afectado

2. Multa por no contar con un seguro. Las autoridades estatales son las encargadas de establecer la multa. Por ejemplo, en la CDMX no contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente te hace acreedor a una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale aproximadamente a entre 2,074 hasta 4,149 pesos.

3. Contratar un abogado: Al no contar con la asesoría de un ajustador de seguros y en caso de que no se pueda pagar el daño, o no se llegue a un acuerdo, ambas partes deberán trasladarse a un Juzgado Cívico, o ante las autoridades competentes por la posible comisión de un delito, y en su caso, deberán contratar los servicios de un abogado.

4. La asistencia médica puede tardar en llegar: En caso de haber lesiones graves entre las personas involucradas esto podría poner en riesgo sus vidas; si ocurriera un fallecimiento el problema se agravaría.

Seguros para motos baratos; estos son los mejores según Profeco

De acuerdo con Profeco, estos son los mejores seguros para motos y los más baratos; cabe mencionar que estos precios son aproximados y están basados en un modelo de la marca Italika, por lo que su costo puede variar dependiendo de la motocicleta que elijas.