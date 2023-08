Regreso a Clases 2023; estas son las mejores marcas de cuadernos según la Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio en el que encontró que hay cuadernos de "excelente" y "muy buena" calidad por los que no tendrás que pagar tanto, mientras que hay otros baratos con baja resistencia en las hojas y pastas.

Aunque algunos centros educativos aún no han compartido la lista de útiles, la mayoría de los padres y madres de familia buscan evitar la alza de precios previa al inicio de clases y optan por adelantar las compras para ahorrar dinero.

En la "Revista Del Consumidor" del mes de agosto, la Profeco analizó 23 marcas de cuadernos de tamaño profesional de cuadrícula grande con 100 hojas en sus diferentes presentaciones: engargolados, cosidos y espirales (de plástico y metal).

Cuadernos de mejor calidad y a buen precio

Dentro de esta clasificación encontró que los Scribe de 90 hojas, con espiral y carátula de cartón, tuvieron una calidad "muy buena" y cuestan 39 pesos. Está también la marca RAF con la misma calificación, aunque tendrás que gastar 50 pesos.

Los cuadernos "buenos" con el mejor precio fueron los de la marca Talleres Estrella de 100 hojas, Star Kid, a un precio de 25 pesos; también de la misma marca está el modelo "Único" de 100 hojas a un precio de 21 pesos, sin embargo, obtuvo una calificación de "suficiente" porque presentó manchas en las hojas, a pesar de que tiene "buena" resistencia de las hojas y pastas.

Los cuadernos que obtuvieron calificación "suficiente" fueron los Ferrini, Cosido de 100 hojas; Scribe, Megaplus de 100 hojas; Sazz de 100 hojas y Manufacturas 8-A, modelo Roca de 100 hojas.

Los cuadernos que más resistieron al desprendimiento de hojas fueron los de las marcas: Ferrini y RAF.

Cuadernos profesional plastificados

Profeco también aplicó pruebas de resistencia, verificó el gramaje de las hojas y espesor de las pastas, entre otras características en cuadernos tamaño profesional de 90, 100 y 150 hojas de pasta plastificada.

Encontró que existen cuadernos de "muy buena" calidad con precios accesibles, como lo es la marca Norma, color 360º grados de 100 hojas, a 80 pesos; la marca Talleres Estrella, pasta dura de 100 hojas a 149 pesos.

Con calidad "buena":

Norma, modelo Jean Book, de 100 hojas, a 96 pesos

Norma modelo Ferrari de 100 hojas a 99 pesos.

Cuaderno cosido de 100 hojas, de Scribe a 64 pesos

Scribe INCOLORS de 100 hojas a 97 pesos.

Marca Talleres estrella, el cuaderno cosido de 100 hojas a 50 pesos

Marca Arimany de 100 hojas a 75 pesos.

Printaform, modelo PRMARYD, de 100 hojas a 85 pesos.

Profeco aseguró que es necesario comparar porque se puede comprar un cuaderno KIP, de 100 hojas, de "excelente" calidad de pasta plastificada en 155 pesos, mientras que un cuaderno Scribe, modelo EXCELLENCE, de 100 hojas, es de "muy buena" calidad y a pesar de tener menor calificación, vale 231 pesos.

Los plastificados que mejor resistieron al desprendimiento de hojas, de acuerdo con la Revista Del Consumidor de la Profeco del mes de agosto, fueron: KIP, Norma, Scribe, Talleres Estrella.

Peores marcas de libretas según Profeco

Scribe: los modelos Incolors 1073 y Plus 7973, no indicaron en su información el gramaje y dimensión de las hojas, haciendo que el material no sea muy resistente y duradero cuando se borra o escribe con poca fuerza.

Rayter ecológico: señala que su gramaje es de 50 g/m2 cuando este es menor a 7.5%, mientras que los cuadernos de buena calidad superan los 75 g/m2. Además, al ser hojas recicladas es más propenso a romperse con facilidad. También, fue de las que presentó mayor absorción de agua.

Monky, New Wave FRS4127E y Convertipap: pese a no tener defectos a la vista o material tóxico, se encontró que la mayoría de las hojas presentaba escurrimiento y manchones de tinta.