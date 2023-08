Suspensión provisional a favor de Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez federal le concedió a Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial en 2024 por el Frente Amplio por México, una suspensión provisional contra los señalamientos en su contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, destaca que con fundamento en los artículos 125, 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo y anexos relativos a la demanda promovida por propio derecho contra actos del jefe del Ejecutivo federal y otras autoridades, se forma el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo.

En julio la senadora panista requirió a un juez de Ciudad de México, la protección de la justicia por declaraciones del Presidente haciendo calificaciones en perjuicio de los derechos humanos desde la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Por otra parte, en entrevista para Telemundo, Xóchitl Gálvez abordó los ataques del presidente López Obrador, las acusaciones en contra de los contratos de sus empresas e incluso predicciones sobre la contienda electoral de 2024.

Al ser cuestionada sobre los motivos por los que busca la candidatura del Frente Amplio por México, la senadora del PAN tocó temas de salud, inseguridad, pobreza y desarrollo social en el país e incluso el tema de los apoyos sociales.

En entrevista con Julio Vaqueiro, Xóchitl respondió a las menciones del presidente López Obrador en foros oficiales como la conferencia mañanera y la atención que Morena y algunos funcionarios de la 4T le habrían dedicado en las últimas cuatro semanas. Además, habló de cómo los comentarios desde Presidencia han aumentado el interés ciudadano en su precandidatura.

“Creo que no soy yo, solo. Creo que la gente estaba enojada y la gente quería creer algo distinto y ahí estaba esa energía, esperando algo (…) No sé si el hecho que el Presidente me hubiera cerrado en las narices la puerta de Palacio Nacional, la gente se sintió agraviada también”, agregó.

También dijo que los ataques de López Obrador no le preocupan. “Me divierte”, aseguró.

“No me preocupa porque ni soy de la mafia del poder, ni la oligarquía está atrás de mí, ni represento yo los intereses oscuros de los capitales”, señaló, pero expresó su enojo por comentarios como “los hombres (del poder) están detrás de ella”.

“Le costó mucho trabajo a las mujeres llegar aquí por su propio mérito, para que el Presidente piense que un hombre me manipula (…) eso si me enojó”.

En cuando a denuncias contra sus empresas, reconoció haber firmado contratos con el gobierno, “pero son legales”, y recalcó que “tan son legales que este gobierno me dio contratos para el AIFA”, entre otras licitaciones.— El Universal y Grupo Megamedia