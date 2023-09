¿Tenemos que ver una masacre?, responde Ceci Flores a Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de madres buscadoras de Sonora fueron recibidas a balazos ayer domingo al llegar a un punto donde supuestamente había una fosa clandestina, sin embargo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, negó que haya existido tal agresión con el argumento de que "fueron disparos al aire".

Las declaraciones de la titular de Segob fueron en Palacio Nacional, donde hoy encabezó la conferencia mañanera ante el viaje que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ceci Flores, madre buscadora, responde a Luisa María Alcalde

Más tarde, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, respondió a Luisa María Alcalde: "¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Que nos disparen de frente?, ¿ver cómo caen las compañeras? ¿una masacre?", escribió en la red social X (antes Twitter).

La activista señaló que ellas conocen muy bien el sonido de las balas cuando están cerca o lejos, e incluso "cuando están en la puerta de nuestras casas".

"Quizá atrás de los muros de Palacio Nacional y adentro de sus camionetas con seguridad se respira una paz inquebrantable; esos 'otros datos' se convierten en cómplices y dan de comer a la impunidad".

El gobierno dice que en la búsqueda de ayer no hubo agresión. Porque los tiros que se escucharon al llegar a búsqueda, fueron hacía arriba. ¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Que nos disparen de frente? ¿Ver cómo caen la compañeras? ¿Una masacre?



Asimismo, reiteró la invitación a las autoridades correspondientes en su búsqueda de familiares desaparecidos.

"Vuelvo a hacer la invitación a las altas autoridades a que nos acompañen a una búsqueda, les va a dar otra visión de lo que vivimos y quizá si se escuchan disparos tengan la cabeza fría para decir: 'no se preocupen, los balazos son en otro lado".

"Sólo nos queda decir 2 cosas: que Dios nos proteja y que a ellos los sensibilice. La investidura no se mancha con tierra escarbada, quizá lo haga más noble".

Luis María Alcalde niega que hubo ataque a madres buscadoras

En la conferencia mañanera Luisa María Alcalde descartó una agresión con armas de fuego a las madres buscadoras de Sonora.

Como justificación, dijo que en la reunión del Gabinete de Seguridad el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, les señaló que no hubo agresión.

"Se informó hoy por la mañana, no se reporta esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión", expresó.

Críticas a Luisa María Alcalde en redes sociales

Las críticas en redes sociales a la titular de Segob por la falta de empatía con madres que perdieron a sus hijos no se hizo esperar:

