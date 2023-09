Ricardo Monreal descarta candidatura por CDMX en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, ex contendiente por la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación desistió de sus aspiraciones a la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.

Tras su derrota en la encuesta interna de Morena, donde salió victoriosa la ex jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, legisladores del partido propusieron al ex senador como candidato guinda por el cargo que dejó la ahora candidata a la presidencia.

Sin embargo, Monreal aseguró que la decisión sobre la candidatura “es clara” y rechazo “caer en ingenuidad”.

Ricardo Monreal descarta candidatura en 2024

Este martes, Ricardo Monreal descartó una candidatura por la jefatura de gobierno capitalino debido a que no habría ninguna vía ahora que Claudia Sheinbaum recibió el ‘bastón de mando’ de la 4T por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La toma de la decisión ya hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado”, dijo el ex senador.

Monreal dijo que no va “a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción, me meteré a lo que sé: dar clases”

Concluyó la primera etapa con miras a la participación política de MORENA en los comicios de 2024 y es imprescindible reflexionar sobre el significado de esa elección. Considero que en este momento debemos mirar hacia delante, con determinación y unidad. https://t.co/fZpPL20m0W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 11, 2023

La decisión de Monreal se da después de que Omar García Harfuch, cercano de Claudia Sheinbaum, renunciará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, presuntamente para registrarse como candidato a la jefatura de Gobierno de la capital por Morena.

Al respecto, Monreal aseguró que no se siente maltratado por su partido y aseguró sentirse “muy bien representado por la doctora Claudia Sheinbaum” y con deseos de apoyar a que la Cuarta Transformación triunfe en 2024.

Monreal se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum pese a las confrontaciones anteriores con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por las cuales señaló como posible instigadora a la ahora coordinadora de la Defensa de la 4T.