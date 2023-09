Critican a AMLO por no invitar al Grito al Poder Judicial, Morena lo defiende

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde dijo que no invitará a representantes del Poder Judicial a la ceremonia del Grito. Foto: El Universal

En la ceremonia del Grito de Independencia que encabezará Andrés Manuel López Obrador el próximo 15 de septiembre no habrá representante del Poder Judicial porque el presidente decidió no invitarlos "por la mala relación que tienen".

La polémica decisión del mandatario le generó varias críticas en redes sociales, donde principalmente señalaron que es un evento oficial y el gobierno de México se compone de 3 poderes, no sólo del Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Judicial no está invitado a la ceremonia del Grito, dijo hoy López Obrador, porque “no tenemos buenas relaciones”.



¿Y eso qué? Los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces podrán caerle como quiera al Presidente, pero este país tiene tres Poderes. — Pascal (@beltrandelrio) September 13, 2023

Durante la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador informó que no invitará a la conmemoración del Grito de Independencia a integrantes del Poder Judicial debido a la mala relación que llevan.

Representantes de la prensa preguntaron al mandatario si invitaría a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, como sí lo hizo con el ministro Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes", respondió.

"Hay que amar al prójimo.. y dejar a un lado el RENCOR.. no hay que odiar a NADIE.. hay que buscar lo espiritual.."

AMLO 2023



3 Doritos después..



Reporteros:

"¿ Va a invitar a la ceremonia del grito al Poder Judicial..? "



AMLO:

"No.. no los quiero NI ver.."#Mañanera pic.twitter.com/zEgP8yrHt5 — Melissa ?? (@Melissa_Bely) September 13, 2023

Senadora de Morena sale en defensa de la decisión de AMLO

Ante las críticas que surgieron tras estas declaraciones, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, opinó que AMLO "está en su derecho" de no invitar a la ceremonia del Grito a la titular del Poder Judicial, Norma Piña.

La legisladora, que representa a Morena, mismo partido que el mandatario, negó que la medida represente una agresión y sí, en cambio, consideró que "fortalece la división de poderes".

"Toma la decisión que él considera correcta frente a un Poder corrupto y violador de la Constitución", añadió.

Reacciones en redes sociales

La decisión de AMLO de no invitar al Grito a representantes del Poder Judicial le generó críticas en redes sociales, como las siguientes:

Este presidente no gobierna para todos los mexicanos, solamente para sus lamesuelas y fanáticos: AMLO no invita al Poder Judicial al ‘Grito’: ‘No tenemos buenas relaciones’ Vía-> https://t.co/pSwSkb6bTL — Rictus, Caricaturista (@monerorictus) September 13, 2023

La ministra presidenta al saber que el díscolo de López Obrador no la va a invitar al grito... Grito es el que López Obrador va a echar cuando la SCJN eche por tierra, de una vez por todas, su ley Bartlett este mes...! la que ríe al último... pic.twitter.com/LneryxYD04 — Antonio Regio 1967 (@1967Regio) September 14, 2023

AMLO dice que no invitará a integrantes del #PoderJudicial al Grito de la Independencia. ¿Qué sigue, que desconozca las sentencias judiciales?



Esto parece la antesala al desconocimiento del Poder Judicial. — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) September 14, 2023

-AMLO, no puede excluir a la Presidente de la SCJN. -Aunque el presidente es protagónico, la ceremonia del grito de independencia, no le pertenece

-El acto es un mito fundacional de la nación

-Según nuestra Constitución los 3 poderes forman parte del gobierno mexicano pic.twitter.com/EGlHnYxzBp — Haik Odabachian Bermúdez (@HaikOdabachianB) September 13, 2023

Descarta AMLO invitar a miembros del Poder Judicial al Grito de Independencia. LA TONTERÍA POR DELANTE ! NO SABE QUE ES UNA REPÚBLICA https://t.co/h1E8gnJarg — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) September 13, 2023

AMLO sale con la gansada de no invitar al Poder Judicial al grito de independencia porque dice que están en contra de la 4T.



No, están en contra de su empeño por ultimar la independencia del Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros fallen de acuerdo a sus deseos. pic.twitter.com/lqn6UYQgwS — Alfredo Acosta (@Alfie_Acosta) September 13, 2023

Es mero berrinche. Increíble que un desacuerdo termine con el rompimiento total entre Poderes de la Unión. Esto sí es politiquería, no los legítimos llamados de las madres buscadoras que AMLO tanto critica.https://t.co/DTwChPTuM7 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 13, 2023

Recuerdo cada grito de la independencia de don Andrés Salinas Obrador, lo veía con singular alegría donde estuviera.



Este año no de pedo sintonizo la transmisión, salió peor que los otros.



uD83EuDD2E — Elector Político 2024 (@EddLite2018) September 12, 2023

Con información de El Universal y redes sociales