Marcela Guerra lamenta que no la invitaron al homenaje de los Niños Héroes

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no la haya invitado a la conmemoración del 176o. Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada ayer en el Altar a la Patria.

En entrevista exclusiva con El Universal, la legisladora detalló que en una soberanía existen tres poderes, por lo que el Primer Mandatario debió invitarla al mencionado evento.

“No nos invitó, no tengo ninguna opinión, el presidente López Obrador ya demostró que no cree en las instituciones, y bueno, nosotros seguimos trabajando”, declaró.

Ayer miércoles el jefe del Ejecutivo federal encabezó la mencionada conmemoración sin las presidentas del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, y del Poder Legislativo, Marcela Guerra Castillo.

Le hubiese gustado

Marcela Guerra dijo que seguirá trabajando desde el Poder Legislativo, pero insistió en que le hubiese gustado estar presente en el citado acto.

“Este es un Poder y a mí me hubiera encantado acompañar al señor Presidente en un acto republicano, me hubiera encantado acompañarlo, no se dio así, bueno, pues no hay problema, seguimos trabajando desde el Poder Legislativo”, concluyó.