Delfina Gómez rinde protesta como gobernadora de Edomex; AMLO enaltece a Del Mazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Delfina Gómez tomó protesta el jueves como la primera mujer gobernadora del Estado de México, la entidad más poblada del país, rompiendo la racha de mandatarios emergidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en casi 100 años.

“Como la primera mujer gobernadora del Estado de México sabré estar a la altura del reto y de la confianza que en mi persona han depositado los mexiquenses y las mexiquenses”, aseveró la gobernante salida de las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en declaraciones citadas por EFE.

Su toma de protesta se dio acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Delfina Gómez defendió que mantendrá el liderazgo de la denominada “cuarta transformación”, como ha denominado el presidente mexicano a su gobierno, y, señaló, lo hará bajo los mismos principios de López Obrador.

En este sentido, anticipó que su gobierno trabajará bajo cuatro pilares: transparencia en la lucha contra la corrupción; la inclusión de los históricamente ignorados, así como la consolidación de la participación y el desarrollo del talento de los mexiquenses, y la promoción de la paz.

Dentro de su plan de gobierno, la nueva gobernadora del Estado de México prometió reformas legales para consolidar su proyecto.

También adelantó que se promoverán consultas populares para la toma de decisiones e incluir la participación de la ciudadanía, así como que propondrá que se reduzcan los sueldos a los funcionarios de primer nivel en la entidad.

En contraste, aseveró que tendrá cercanía con las instituciones del Estado de México, algo que se ha puesto en tela de juicio por el desdén a órganos autónomos, instituciones ajenas a sus políticas, e incluso reguladores.

Además, confirmó que mantendrá e impulsará la consolidación de los programas sociales, el combate a la corrupción y la inseguridad.

“Nuestro gobierno será un gobierno de todos y todos bajo la premisa de respeto a la pluralidad. Estaré en estrecha comunicación con los diferentes poderes del Estado, instituciones y órganos autónomos para crear los consensos que nos permitan una acción gubernamental enfocada”, concluyó

AMLO enaltece a Del Mazo durante toma de protesta de Delfina Gómez

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo no se metió en el pasado proceso electoral de esa entidad y respetó la voluntad de los mexiquense por lo que, afirmó, actuó como un "demócrata".

El jefe del Ejecutivo federal cuestionó a la oposición que ha criticado al mandatario mexiquense por haber perdido en esa entidad: "¿Qué querían? ¿Utilizar el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático".

El jefe del Ejecutivo federal destacó que algo parecido ocurrió en las elecciones de 2018, en donde el entonces presidente Peña Nieto no aceptó "hacer trampas" y respeto la voluntad del pueblo y es algo que, dijo, "no lo voy a olvidar".

"Concluyo reconocimiento a Alfredo del Mazo porque independiente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar", dijo el mandatario, según cita El Universal.

El Mandatario federal señaló que así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al 'mapache electoral', al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general.