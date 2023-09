López Obrador inaugura primera etapa de un tren en Toluca

TOLUCA (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer el primer tramo del Tren Interurbano Ciudad de México-Toluca, bautizado “El Insurgente”, una obra que lleva nueve años en construcción y con sobrecostos que han elevado su precio a 97,000 millones de pesos.

“Hoy ya estamos inaugurando este tramo de 20 kilómetros, cuatro estaciones, nos faltan, 38 kilómetros, para llegar a Ciudad de México porque son 58 kilómetros”, expresó el mandatario en un evento público en el Estado de México.

Con el corte del listón, “El Insurgente” arrancará sus primeras operaciones en un recorrido de 20 kilómetros por cuatro estaciones: Zinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma.

La inversión de este primer tramo fue superior a los 35,000 millones de pesos y pretende beneficiar a medio millón de mexicanos con su etapa inicial, en su mayoría habitantes del Edomex.

La obra tendrá un costo final calculado por la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SICT) del gobierno de 97,000 millones de pesos.

De este monto, 62,000 millones de pesos (3,600 millones de dólares) se utilizarán para su segunda etapa, que terminará la conexión con Ciudad de México.

Con la conclusión de la segunda etapa se espera beneficiar a más de 5 millones de mexicanos en un recorrido de casi 60 kilómetros.

El presidente enfatizó que su gobierno no podía dejar obras inconclusas, incluso las de administraciones anteriores, pues representa “dejar tirado el dinero del pueblo”.

“Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tirado, y no se puede actuar de manera irresponsable. No es porque fue otro gobierno. No. El gobierno representa a todo el pueblo, por eso se decidió darle continuidad a esta obra”, dijo.

Reconoció el sobrecosto, pues en un principio era una obra de casi 39,000 millones de pesos.

El titular de la SCIT, Jorge Nuño, sostuvo que “El Insurgente” se trata de “un tren con tecnología de punta y amigable al medio ambiente que ofrece un recorrido cómodo y seguro”.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza, comentó que en su primera etapa contará con cuatro trenes, con una frecuencia de espera de 15 minutos en cada estación y servicio todos los días del año en un horario de las 6 horas hasta las 23 horas.

Tiempo total

El recorrido de punta a punta constará de 20 minutos en total, a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, mientras que los trenes cuentan con un potencial de hasta 160 km/h.

La velocidad máxima que alcanzará “El Insurgente” en su primera etapa será de 80 km/h y tendrá un costo de $15 a partir de octubre próximo y hasta junio de 2024, pero en septiembre será gratuito.